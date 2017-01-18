Дочь Джуда Лоу стала моделью

16-летняя дочь Джуда Лоу и актрисы Сейди Фрост Айрис несмотря на свой юный возраст уже начала собственный путь в мире шоу-бизнеса. Собственно, в этом она мало чем отличается от своего брата Рафферти Лоу, который уже давно гуляет по подиуму.
Айрис стала рекламным лицом косметической линии от Burberry, и не исключено, что это первый шаг, который поможет юному дарованию повторить судьбу своей матери, которая тоже начинала свой карьерный взлет с работы моделью.
Для дочери известного актёра это, кстати, уже не первый проект в модельной сфере - год назад Айрис работала на компанию Miu-Miu. Рассказывая о своем новом работодателе, она говорит, что для нее это большая честь и повод серьезно задуматься о карьере: «Я в первый раз попробовала свои силы в модельном бизнесе примерно год назад. Меня с самого начала завораживала эта работа, но о том, чтобы заняться этим делом всерьез я начала задумываться совсем недавно!»
Сомневаться в её успехе не приходится, ведь наставницей для Айрис стала её крестная - Кейт Мосс.
Хотя Джуд и гордится своими детьми, он надеется, что модельный бизнес не станет их основной деятельностью: «Мой сын Рафферти — талантливый музыкант, играющий на нескольких инструментах. И я надеюсь, что музыка станет главным делом в его жизни…» — говорит актёр.
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