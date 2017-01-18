Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Дочь Джуда Лоу стала моделью

18 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2017
2016

Лайфстайл >>
18 января 2017
16-летняя дочь Джуда Лоу и актрисы Сейди Фрост Айрис несмотря на свой юный возраст уже начала собственный путь в мире шоу-бизнеса. Собственно, в этом она мало чем отличается от своего брата Рафферти Лоу, который уже давно гуляет по подиуму.
Айрис стала рекламным лицом косметической линии от Burberry, и не исключено, что это первый шаг, который поможет юному дарованию повторить судьбу своей матери, которая тоже начинала свой карьерный взлет с работы моделью.



Для дочери известного актёра это, кстати, уже не первый проект в модельной сфере - год назад Айрис работала на компанию Miu-Miu. Рассказывая о своем новом работодателе, она говорит, что для нее это большая честь и повод серьезно задуматься о карьере:
«Я в первый раз попробовала свои силы в модельном бизнесе примерно год назад. Меня с самого начала завораживала эта работа, но о том, чтобы заняться этим делом всерьез я начала задумываться совсем недавно!»

Дочь Джуда Лоу стала моделью

Сомневаться в её успехе не приходится, ведь наставницей для Айрис стала её крестная - Кейт Мосс.
Хотя Джуд и гордится своими детьми, он надеется, что модельный бизнес не станет их основной деятельностью:
«Мой сын Рафферти — талантливый музыкант, играющий на нескольких инструментах. И я надеюсь, что музыка станет главным делом в его жизни…» — говорит актёр.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Наступают на пятки: как выглядят и чем занимаются дети звезд

Сыновья Джуда Лоу, Синди Кроуфорд и Памелы Андерсон снялись для рекламы Dolce & Gabbana
Поиск по меткам
детиреклама
персоны
Джуд ЛоуСэди Фрост

фотографии >>
Дочь Джуда Лоу стала моделью фотографии
Дочь Джуда Лоу стала моделью фотографии
Дочь Джуда Лоу стала моделью фотографии
Джуд Лоу с бывшей женой Сейди Фрост
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Владимир Свечников
15 января ушёл из жизни актёр Владимир Свечников.
Юрий Соловьёв
14 января ушёл из жизни актёр Юрий Соловьёв.
Эльдар Кулиев
14 января ушёл из жизни сценарист Эльдар Кулиев.
Эдуард Цанга
14 января скончался оперный певец Эдуард Цанга.

День рождения >>

Павел Борискин
Алексей Воробьёв
Евгений Ганелин
Гедиминас Гирдвайнис
Ксения Десни
Михаил Ножкин
Марина Петренко
Юрий Стосков
Алла Юганова
Алессандро Абер
Фелисити Джонс
Хавьер Камара
Логан Лерман
Отто Меллис
Гай Мэдисон
Типпи Хедрен
все родившиеся 19 января >>

Афиша кино >>

Рай
драма, исторический фильм
Германия, Россия, 2016
Джимми – покоритель Америки
комедия
США, 2016
Отважный рыцарь
детский фильм, комедия, приключения
Австрия, Германия, 2015
Преисподняя
вестерн, мистика, триллер
Нидерланды, Франция, 2016
Три икса: Мировое господство
боевик, приключения, триллер
США, 2017
Ловушка
криминальный фильм, социальная драма, триллер
США, 2016
Невеста
триллер, фильм ужасов
Россия, 2017
Призрак дома Бриар
триллер
Канада, 2015
Защитники
фэнтези
Россия, 2017
Ла-Ла Ленд
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2016
Закон ночи
драма, криминальный фильм
США, 2016
По млечному пути
драма
Великобритания, Мексика, США, Сербия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью