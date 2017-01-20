«Просто обидно и противно»: Валентин Гафт о запретах российских фильмов на Украине

Глава Госкино Украины Филипп Ильенко опубликовал на своей странице в Фейсбуке
список из 18 российских фильмов с участием актера Яна Цапника
, которые отныне запрещены на территории Украины. Чем насолил Цапник украинским властям? Сыграл роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики в фильме «Военный корреспондент»
. После чего получил пятилетний запрет на въезд в страну, а потом и культурный бойкот в виде запрета фильмов. Официальная версия звучит так:
«Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины»
.
В списке запрещенных фильмов оказались фильмы Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!»
и «Тихие омуты»
. И это обстоятельство не оставило равнодушным актера театра и кино Валентина Гафта
, который счел нужным высказаться на злобу дня:
«Просто обидно и противно, потому что это не способ борьбы. Украине надо быть умнее, не запрещать картины, кто бы их ни делал. Они нашли там что-то такое, что им стыдно, какую-то правду про себя»
, — заявил Гафт.
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