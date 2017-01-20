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«Просто обидно и противно»: Валентин Гафт о запретах российских фильмов на Украине

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20 января 2017
Глава Госкино Украины Филипп Ильенко опубликовал на своей странице в Фейсбуке
список из 18 российских фильмов с участием актера Яна Цапника, которые отныне запрещены на территории Украины. Чем насолил Цапник украинским властям? Сыграл роль ополченца самопровозглашенной Донецкой народной республики в фильме «Военный корреспондент». После чего получил пятилетний запрет на въезд в страну, а потом и культурный бойкот в виде запрета фильмов. Официальная версия звучит так:

«Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на фильмы и телесериалы с участием российского актера Яна Цапника, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины».

«Просто обидно и противно»: Валентин Гафт о запретах российских фильмов на Украине

В списке запрещенных фильмов оказались фильмы Эльдара Рязанова «Привет, дуралеи!» и «Тихие омуты». И это обстоятельство не оставило равнодушным актера театра и кино Валентина Гафта, который счел нужным высказаться на злобу дня:

«Просто обидно и противно, потому что это не способ борьбы. Украине надо быть умнее, не запрещать картины, кто бы их ни делал. Они нашли там что-то такое, что им стыдно, какую-то правду про себя», — заявил Гафт.
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Военный корреспондентПривет, дуралеи!Тихие омуты

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«Просто обидно и противно»: Валентин Гафт о запретах российских фильмов на Украине фотографии
«Просто обидно и противно»: Валентин Гафт о запретах российских фильмов на Украине фотографии
«Просто обидно и противно»: Валентин Гафт о запретах российских фильмов на Украине фотографии
«Просто обидно и противно»: Валентин Гафт о запретах российских фильмов на Украине фотографии
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