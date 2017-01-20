Роберт Де Ниро и Алек Болдуин на демонстрации против Трампа

19 января в Нью-Йорке состоялась демонстрация против Дональда Трампа, в которой приняли участие актеры Роберт Де Ниро
, Алек Болдуин
и Марк Руффало
.
Первым поднялся на трибуну и взял слово Де Ниро: он прочитал злобные твитты об избранном президенте, добавив, что на его взгляд, Дональд Трамп «это плохой пример этой страны и этого города»
.
Алек Болдуин, наловчившийся пародировать Трампа, исполнил несколько самых ярких "номеров" президента, прокомментировав его поведение и работу его кабинета.
«Эти люди - сплошное бесчестье, но надежда есть»
, сказал актер. «Трамп и Пенс
(избранный вице-президент США — прим. ред.) думают, что всё как-нибудь уляжется. Но есть один нюанс в отношении Нью-Йоркцев - они не сдаются»
.
Режиссер Майкл Мур
, так же присутствовавший на демонстрации, тоже взял слово «Мы наблюдаем очень опасный момент в истории. Вы представляли себе, насколько это будет плохо - так вот это будет еще хуже. Хорошие новость: нас больше, чем их».
Это, кстати, интересное утверждение, учитывая исход выборов. На демонстрации так же присутствовали Синтия Никсон
, Салли Филд
, Шейлин Вудли
, Мариса Томей
, Шер
и Джулианна Мур
.
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