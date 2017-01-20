Роберт Де Ниро и Алек Болдуин на демонстрации против Трампа

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«Просто обидно и противно»: Валентин Гафт о запретах российских фильмов на Украине

И о съемках в рекламе ради благотворительности

17 января

«Мне всё это было неинтересно»: Джейми Дорнан о садомазохизме.

Кристиан Грей не стал бы дружить с себе подобными