Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Роберт Де Ниро и Алек Болдуин на демонстрации против Трампа

20 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2017
2016

Лайфстайл >>
20 января 2017
19 января в Нью-Йорке состоялась демонстрация против Дональда Трампа, в которой приняли участие актеры Роберт Де Ниро, Алек Болдуин и Марк Руффало.

Роберт Де Ниро

Первым поднялся на трибуну и взял слово Де Ниро: он прочитал злобные твитты об избранном президенте, добавив, что на его взгляд, Дональд Трамп «это плохой пример этой страны и этого города».

Алек Болдуин, наловчившийся пародировать Трампа, исполнил несколько самых ярких "номеров" президента, прокомментировав его поведение и работу его кабинета.
«Эти люди - сплошное бесчестье, но надежда есть», сказал актер. «Трамп и Пенс (избранный вице-президент США — прим. ред.) думают, что всё как-нибудь уляжется. Но есть один нюанс в отношении Нью-Йоркцев - они не сдаются».

Джулианна Мур

Режиссер Майкл Мур, так же присутствовавший на демонстрации, тоже взял слово «Мы наблюдаем очень опасный момент в истории. Вы представляли себе, насколько это будет плохо - так вот это будет еще хуже. Хорошие новость: нас больше, чем их».

Это, кстати, интересное утверждение, учитывая исход выборов. На демонстрации так же присутствовали Синтия Никсон, Салли Филд, Шейлин Вудли, Мариса Томей, Шер и Джулианна Мур.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Алек Болдуин хочет спеть для Дональда Трампа

Эмма Стоун, Эми Адамс и Мэттью Макконахи спели в преддверии инаугурации Трампа

Николь Кидман осудили за слова о поддержке Дональда Трампа

Скарлетт Йоханссон, Шер и Джулианна Мур выйдут на марш против Трампа
Поиск по меткам
политика
персоны
Алек БолдуинШэйлин ВудлиРоберт Де НироДжулианна МурМайкл МурСинтия НиксонМарк РуффалоМариса ТомейСалли ФилдШер

фотографии >>
Алек Болдуин
Майкл Мур
Роберт Де Ниро и Алек Болдуин на демонстрации против Трампа фотографии
Шер
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Эрнест Рахимов
17 января ушёл из жизни бывший директор киностудии "Союзмультфильм", продюсер Эрнест Рахимов.
Владимир Свечников
15 января ушёл из жизни актёр Владимир Свечников.
Юрий Соловьёв
14 января ушёл из жизни актёр Юрий Соловьёв.
Эльдар Кулиев
14 января ушёл из жизни сценарист Эльдар Кулиев.
Эдуард Цанга
14 января скончался оперный певец Эдуард Цанга.

День рождения >>

Валиахд Валиев
Василиса Воронина
Борис Гитин
Ингеборга Дапкунайте
Егор Лесников
Наталия Лесниковская
Леонид Ниценко
Валентин Томусяк
Дарья Юргенс
Яна Брейхова
Паула Вессели
ДеФорест Келли
Лоренцо Ламас
Эван Питерс
Омар Си
Скит Ульрих
все родившиеся 20 января >>

Афиша кино >>

Рай
драма, исторический фильм
Германия, Россия, 2016
Невеста
триллер, фильм ужасов
Россия, 2017
Три икса: Мировое господство
боевик, приключения, триллер
США, 2017
Джимми – покоритель Америки
комедия
США, 2016
Отважный рыцарь
детский фильм, комедия, приключения
Австрия, Германия, 2015
Призрак дома Бриар
триллер
Канада, 2015
Ловушка
криминальный фильм, социальная драма, триллер
США, 2016
Преисподняя
вестерн, мистика, триллер
Нидерланды, Франция, 2016
Защитники
фэнтези
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью