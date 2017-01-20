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Блеск и нищета красных дорожек: Алла Борисовна отправилась на Рай

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20 января 2017
На этой неделе состоялось вручение премии People's Choise Awards, открытие фестиваля независимого кино Sundace и премьера фильма Андрея Кончаловского «Рай».

На красной дорожке People’s Choice Awards происходило все, что обычно происходит на подобных мероприятиях - кто-то упрочил свой статус «стильной» звезды, а кто-то пополнил веселенькие тематические подборки «худшие наряды церемонии».

Как, например, Хлоя Грейс Морец, которой катастрофически не повезло с фигурой со стилистом раз, эдак, в сотый. Морец регулярно попадает в списки "ужасно" одетых звезд, потому что ни актриса, ни ее стилист никак не могут принять простой факт - одежда способна корректировать фигуру. И если фигура имеет какие-то не очень приятные глазу особенности, надо распрощаться с силуэтами, которые эти особенности подчеркивают, как бы больно это не было.
Но Хлоя упорно продолжает отрубать свою и без того не длинную шею высоким воротом, из-за чего ее широкие плечи выглядят еще массивнее, чем они есть на самом деле. Усугубляет положение юбка на талии, которая "подбивает" верхнюю часть тела, делая ее неестественно короткой.

Хлоя Грейс Морец

Непревзойденная Сара Джессика Паркер, слегка переборщившая с белым на красной дорожке премии "Золотой глобус" на этот раз явилась в образе безоружной Афины Паллады 21 века. Бронзовое платье с корсетом и плиссированной юбкой сочетает в себе намек на доспехи и античную драпировку. Напрашивается копье и шлем.

Сара Джессика Паркер

На той же красной дорожке "Глобусов" Кристен Белл появилась в очень элегантном наряде со смелым декольте. И, видимо, чтоб как-то сбить градус серьезности, на премию People’s Choice Awards Кристен пришла в комбинезоне.

Кристен Белл

Дженнифер Лопес в платье от Reem Acra с расшитым камнями лифом. А тут нечего комментировать. Прекрасно.

Дженнифер Лопес

И мы переносимся в штат Юта, где открылся фестиваль независимого кино Sundance. Независимость царила уже на красной дорожке - потертые ботинки, кожаные куртки, стиль кэжуал как он есть, без блесток и платьев в пол. Дресс-код определяет формат мероприятия - здесь люди собрались, чтобы посмотреть кино, ничего более.

Кристен Стюарт как будто вот только что со встречи с друзьями зашла на огонек.

Кристен Стюарт

Элайджа Вуд в костюме приветливого дровосека. Только где же окладистая борода?

Илайджа Вуд

Мчим в Москву. Алла Борисовна Пугачева с мужем на премьере фильма Андрея Кончаловского «Рай». Не будем обсуждать Примадонну, ей и так в последнее время достается слишком много внимания от недовольных телезрителей.

Максим Галкин и Алла Пугачева

Елена Захарова...

Елена Захарова

Хозяева вечеринки - Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Иллюстрация на тему "скромное обаяние буржуазии".

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
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