Звезда «Викинга» рассталась с женихом

Актриса Александра Бортич
, снявшаяся в паре с Козловским
в фильмах «ДухLess 2»
и «Викинг»
, рассталась со своим женихом Ильей Маланиным
после трех лет совместной жизни.
Расставание произошло сразу после премьеры фильма «Викинг», в канун Нового года. Бортич познакомилась с Маланиным в 2014 году на съемках фильма «Неуловимые»
. Пара даже успела пожениться, но только в кадре - на съемках сериала «Полицейский с Рублевки»
. Актриса отказалась комментировать расставание, просто молча удалила все совместные фотографии с Маланиным из своего Инстаграма.
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