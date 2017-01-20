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Звезда «Викинга» рассталась с женихом

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20 января 2017
Актриса Александра Бортич, снявшаяся в паре с Козловским в фильмах «ДухLess 2» и «Викинг», рассталась со своим женихом Ильей Маланиным после трех лет совместной жизни.

Звезда «Викинга» рассталась с женихом

Расставание произошло сразу после премьеры фильма «Викинг», в канун Нового года. Бортич познакомилась с Маланиным в 2014 году на съемках фильма «Неуловимые». Пара даже успела пожениться, но только в кадре - на съемках сериала «Полицейский с Рублевки». Актриса отказалась комментировать расставание, просто молча удалила все совместные фотографии с Маланиным из своего Инстаграма.
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Звезда «Викинга» рассталась с женихом фотографии
Звезда «Викинга» рассталась с женихом фотографии
Звезда «Викинга» рассталась с женихом фотографии
Звезда «Викинга» рассталась с женихом фотографии
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