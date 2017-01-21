Кристен Стюарт опубликовала научную статью

Кристен Стюарт
не только попробовала себя в режиссуре, дебютировав 19 января на фестивале Санденс с 17-минутной короткометражкой «Пойдем поплаваем»
, но и написала об этом свою первую научную работу.
Дело в том, что в своем первом фильме Кристен использовала технологию на основе нейронных сетей, которая редактирует изображение в определенной технике. Статья носит название «Метод создания живых картин импрессионизма путем нейронного переноса стиля в фильме «Пойдем поплаваем»
(Bringing Impressionism to Life with Neural Style Transfer in Come Swim). Что-то этот метод очень сильно напоминает принцип работы мобильного приложения Prisma.
Соавторами Стюарт стали инженер-исследователь в компании Adobe Б.Д. Джоши и продюсер Дэвид Шапиро. Работа описывает короткометражку Стюарт как «поэтический, импрессионистский портрет убитого горем человека под водой»
. Статью Кристен, кстати, можно прочитать в библиотеке электронных препринтов arXiv.org.
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