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Настасья Самбурская на спор побрилась налысо

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21 января 2017
Настасья Самбурская логичным образом завершила свои эксперименты с растительностью на голове. Актриса побрилась налысо, как только счетчик подписчиков на её странице в Инстаграме перевалил за отметку в 8 миллионов.

Настасья Самбурская на спор побрилась налысо

«Пару лет назад, когда у меня появился Инстаграм, я поспорила с другом, что если соберу 8 млн, то побреюсь налысо. Странный спор. И я побрилась. Спасибо мои подписчики! Теперь ждите, когда будет 9 млн! Там у меня новый проигрыш запланирован» - прокомментировала актриса фотографию в своем Инстаграме.

За день до этого Настасья опубликовала селфи с призывом к подписчикам голосовать за новый цвет волос:

«Открываю голосование. Не нравится мой цвет волос? В какой по вашему мнению мне перекраситься в следующий раз? А может побриться, раз сейчас не очень, пишите, пишите мои хорошие!»
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Настасья Самбурская на спор побрилась налысо фотографии
Настасья Самбурская на спор побрилась налысо фотографии
Настасья Самбурская на спор побрилась налысо фотографии
Настасья Самбурская на спор побрилась налысо фотографии
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