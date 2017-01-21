Данила Козловский покоряет волны

Викинг
отечественного кинематографа Данила Козловский
отдыхает от работы на Бали, а где-то неподалеку от него греются на солнышке Светлана Ходченкова
и Анна Семенович
.
Но в отличие от коллег, Данила не протирает шезлонг, а вовсю занимается сёрфингом. Видимо, еще со времен съемок фильма «Духless 2»
актер заболел этим видом спорта и решил серьезно освоить серфинг под руководством профессионала.
«Друзья! Справа от меня, чемпион России по сёрфингу, Сергей Коротеев @surf_na_bali он же, один из лучших инструкторов и учителей по этому крутейшему виду спорта. Если Вы на Бали или собираетесь поехать на этот остров и освоить серф, то вам к нему. Именно, к нему. Это весело, совсем несложно, несмотря на долбанную греблю (а даже гребля с ним становится фаном) невероятно интересно, а главное дико продуктивно. И поверьте..я все это пишу без единой рекламы и по собственной инициативе. Коротеев, ты крут!»
- радостно восклицает Данила в своем Инстаграме.
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