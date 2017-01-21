Паулина Андреева побывала на творческом вечере своей будущей свекрови

Вчера в МХТ имени Чехова состоялся творческий вечер Ирины Скобцевой
, приуроченный к предстоящему юбилею актрисы театра и кино - в августе ей исполняется 90 лет.
Выбор локации не случаен - с МХТ связаны судьбоносные вехи жизни и творчества Ирины, о чем она и рассказала на вечере. Например, со своим мужем, Сергеем Бондарчуком
актриса познакомилась во время учебы в школе-студии при театре. Эта и другие истории составили двухчасовую программу мероприятия, в финале которого Олег Павлович Табаков
подарил хозяйке вечера букет гвоздик. Сын актрисы, Федор Бондарчук
пришел в компании своей невесты Паулины Андреевой
.
обсуждение >>