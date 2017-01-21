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Паулина Андреева побывала на творческом вечере своей будущей свекрови

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21 января 2017
Вчера в МХТ имени Чехова состоялся творческий вечер Ирины Скобцевой, приуроченный к предстоящему юбилею актрисы театра и кино - в августе ей исполняется 90 лет.

Паулина Андреева побывала на творческом вечере своей будущей свекрови

Выбор локации не случаен - с МХТ связаны судьбоносные вехи жизни и творчества Ирины, о чем она и рассказала на вечере. Например, со своим мужем, Сергеем Бондарчуком актриса познакомилась во время учебы в школе-студии при театре. Эта и другие истории составили двухчасовую программу мероприятия, в финале которого Олег Павлович Табаков подарил хозяйке вечера букет гвоздик. Сын актрисы, Федор Бондарчук пришел в компании своей невесты Паулины Андреевой.
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Паулина Андреева побывала на творческом вечере своей будущей свекрови фотографии
Паулина Андреева побывала на творческом вечере своей будущей свекрови фотографии
Паулина Андреева побывала на творческом вечере своей будущей свекрови фотографии
Паулина Андреева побывала на творческом вечере своей будущей свекрови фотографии
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