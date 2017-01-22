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Бабий бунт: Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон и Эмма Уотсон на марше против Трампа

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22 января 2017
Как и было анонсировано ранее, в Вашингтоне прошел мирный Женский Марш несогласных с выбором Трампа на пост президента. На самом деле, маршей прошло множество по всей Америке. Более того, по всему миру. Идея мероприятия возникла чуть ли не в социальных сетях, когда либеральное сообщество не могло справиться с эмоциями по поводу исхода выборов и поминутно задавалось риторическим вопросом «что же делать?». Теперь же марш из локальной проблемы американских женщин, чьи права вот-вот начнет ущемлять Трамп, превратился в международный символ борьбы за права всех женщин. С транспарантами, на которых выплеснута ненависть к Трампу и страх за свое будущее, к городским площадям подтянулись женщины в Афинах (Греция), Лондоне (Великобритания), Париже (Франция), Лиссабоне (Португалия), Берлине (Германия) и Дублине (Ирландия). И только в Багдаде и в Москве всё спокойно.

Шарлиз Терон

Но марш в Вашингтоне - самый крупный. И неспроста. Именно в Вашингтоне вчера состоялась инаугурация Трампа. И сегодняшний марш - это своего рода плевок в лицо президента, утренний похмельный синдром после приятно проведенного вечера. В Марше приняли участие рекордное количество звезд американского (и не только) шоу-бизнеса: Хлоя Грейс Морец, Кэти Перри, Дрю Берримор, Джессика Честейн, Хелен Миррен, Шер и другие. Оливия Уайльд пришла с мужем Джейсоном Судейкисом, а Мэгги Джилленхол поддержал брат Джейк Джилленхол. На марше так же были замечены - гражданка ЮАР Шарлиз Терон и верноподданная Великобритании Эмма Уотсон. С трибуны толкали проникновенные речи Мадонна, Скарлетт Йоханссон и Эми Шумер.

Мадонна

Без объединяющих духоподъемных песен тоже не обошлось: перед публикой выступили с музыкальными номерами Алиша Кис и обязательная трампоненавистница Мадонна.

Скарлетт Йоханссон

Джессика Честейн и Хлоя Грейс Морец

Мэгги и Джейк Джилленхол
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обсуждение >>
№ 11
Сидик из ПТУ   22.01.2017 - 22:10
Мадонна - это ихняя Пугачиха))) А Уотсон Эмма-то туда зачем пошла, она вообще из Великобритании. Это как против Путина таджик бы со стройки пошёл зубы скалить)))) читать далее>>
№ 10
Михаил Штуров (Москва)   22.01.2017 - 21:58
Скарлетт Йохансон на кобла похожа... читать далее>>
№ 9
Рассвет   22.01.2017 - 21:57
... Марш Мужиков! :) читать далее>>
№ 8
Альтависта   22.01.2017 - 21:36
Мадонне больше нечем привлечь к себе внимание, да и остальным тоже. Смешно, что подобные протесты вызвал настоящий демократический акт, в кои-то веки в США. "Избранные" взбунтовались, что выбор... читать далее>>
№ 7
Екатерина В.   22.01.2017 - 21:24
умные, смелые женщины. а шарлиз терон не "гражданка юар", она получила американское гражданство в 2007 году. читать далее>>
Всего сообщений: 11
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