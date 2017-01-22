Бабий бунт: Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон и Эмма Уотсон на марше против Трампа

Как и было анонсировано ранее
, в Вашингтоне прошел мирный Женский Марш несогласных с выбором Трампа на пост президента. На самом деле, маршей прошло множество по всей Америке. Более того, по всему миру. Идея мероприятия возникла чуть ли не в социальных сетях, когда либеральное сообщество не могло справиться с эмоциями по поводу исхода выборов и поминутно задавалось риторическим вопросом «что же делать?». Теперь же марш из локальной проблемы американских женщин, чьи права вот-вот начнет ущемлять Трамп, превратился в международный символ борьбы за права всех женщин. С транспарантами, на которых выплеснута ненависть к Трампу и страх за свое будущее, к городским площадям подтянулись женщины в Афинах (Греция), Лондоне (Великобритания), Париже (Франция), Лиссабоне (Португалия), Берлине (Германия) и Дублине (Ирландия). И только в Багдаде и в Москве всё спокойно.
Но марш в Вашингтоне - самый крупный. И неспроста. Именно в Вашингтоне вчера состоялась инаугурация Трампа. И сегодняшний марш - это своего рода плевок в лицо президента, утренний похмельный синдром после приятно проведенного вечера. В Марше приняли участие рекордное количество звезд американского (и не только) шоу-бизнеса: Хлоя Грейс Морец
, Кэти Перри
, Дрю Берримор
, Джессика Честейн
, Хелен Миррен
, Шер
и другие. Оливия Уайльд
пришла с мужем Джейсоном Судейкисом
, а Мэгги Джилленхол
поддержал брат Джейк Джилленхол
. На марше так же были замечены - гражданка ЮАР Шарлиз Терон
и верноподданная Великобритании Эмма Уотсон
. С трибуны толкали проникновенные речи Мадонна
, Скарлетт Йоханссон
и Эми Шумер.
Без объединяющих духоподъемных песен тоже не обошлось: перед публикой выступили с музыкальными номерами Алиша Кис и обязательная трампоненавистница Мадонна.
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