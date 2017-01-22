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Звезды в политике: Эмма Уотсон, Клинт Иствуд и Мария Кожевникова борются со злом

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22 января 2017
Самой горячей темой на повестке дня во всем мире - инаугурация Трампа и волнения демократических масс, сплотившихся в едином порыве под названием Женский Марш. Трамп превратился в жупел, которым еще долго будут пугать маленьких и больших девочек, представителей не белой расы, эмигрантов, ЛГБТ-сообщество, инвалидов и других членов общества, о которых новоявленный президент США успел неоднократно высказаться в вопиюще нетолерантном ключе. Избрание Трампа, что интересно, не оставило равнодушным не только американских граждан. Россияне, например, хором чему-то радовались, а вот жители европейских стран - негодовали. На Женский Марш против Трампа вышли актрисы Шарлиз Терон и Эмма Уотсон - хотя они гражданки других стран. Оно и понятно - за пределами России мировое сообщество видит в Америке некий флагман, задающий курс всем остальным странам. И коль скоро к власти пришел человек крайне консервативных взглядов, мировое либеральное сообщество поддалось превентивному смертному ужасу. Президент еще никак не проявил себя, а либералы, ведомые запредельно большим количеством звезд шоу-бизнеса, уже отчаянно метят территорию и готовятся к бою. Который, очень вероятно, даже и не состоится.

Эмма Уотсон

Кстати, об Эмме Уотсон - тема равенства полов занимает актрису довольно-таки давно. Она разъезжает по странам "третьего мира", озабоченная проблемой образования для девочек, является послом доброй воли ООН-Женщины и в целом сосредоточена на том, чтобы нести феминизм в массы и сделать все возможное для искоренения коннотации мужененавистничества, которое для многих до сих пор является синонимом феминизма.

Мартин Шин

Британский актер Майкл Шин, известный своими ролями в вампирских сагах «Сумерки» и «Другой мир», после победы Трампа решил притормозить с актерской карьерой и углубиться в политику, чтобы бороться с правым популизмом. То есть, по сути, с ксенофобией, которая видит единственным решением проблемы с террором - закрытие границ и ужесточение миграционного контроля.
«Как нацисты должны были быть остановлены еще в Германии, так и праворадикальная партия должна быть остановлена сейчас» - прокомментировал свое решение Шин.

Звезды в политике: Эмма Уотсон, Клинт Иствуд и Мария Кожевникова борются со злом

Первой «ласточкой», доказавшей, что президентом страны может стать кто угодно, стал актер Рональд Рейган, на счету у которого роли в более, чем 50 фильмах. Харизма и умение завладеть вниманием аудитории - не самые бесполезные активы. Но помогла Рейгану не медийность и народная любовь, а ситуация в стране и внешняя политика сопротивления. Рейган вступал в должность в разгар Холодной Войны, был ярым антикоммунистом, и объявив СССР «Империей зла», взял курс на гонку вооружений. Попутно вытаскивая экономику США из кризиса и обращаясь к традиционным ценностям.

Звезды в политике: Эмма Уотсон, Клинт Иствуд и Мария Кожевникова борются со злом

Австрийский культурист Арнольд Шварценеггер, с детства мечтавший жить в Америке, в 20 лет нарушал американские законы, находясь на территории страны нелегально, а в 50 поддерживал республиканцев в вопросе ограничения нелегальной иммиграции. С 2003 по 2011 годы Шварцнеггер занимал пост губернатора Калифорнии, и если можно было бы подобрать какое-то одно слово, характеризующее его политику, то это слово «компромисс». По словам самого Шварценеггера, он многих разочаровал. Именно этой своей способностью не упираться лбом в ценности какой-то одной партии, а обратить внимание на положительные стороны идеологий обеих партий. За годы своего правления Шварценеггер успел навести порядок в тюрьмах, беспощадно урезал зарплаты госслужащих и беспокоился за экологию.

Клинт Иствуд

Актер и блестящий режиссер Клинт Иствуд успел побывать мэром курортного городка Кармел в Калифорнии. В 50-х голосовал за кандидата от республиканской партии, а позже потихоньку перебрался на сторону демократов, вслух продолжая говорить, что не причисляет себя ни к левому крылу, ни к правому. На посту мэра Иствуд успел снять запрет с продажи мороженного в вафельных стаканчиках.

Мария Кожевникова

Звезда сериала «Универ», фильмов «Духless» и «Батальонъ» Мария Кожевникова седьмой год заседает депутатом от партии «Единая Россия» в Государственной Думе Российской Федерации. Заседает скромно и без скандалов, защищая авторские права и заботясь о детдоме № 39.

Михаил Евдокимов

Российские актеры, режиссеры и спортсмены по большей части не продвигаются дальше заседаний в Госдуме и возглавления профильных комитетов. Единственная отечественная знаменитость, добравшаяся до более-менее высокого поста - это ныне покойный юморист и актер Михаил Евдокимов, ставший губернатором Алтайского края. Над Евдокимовым шутили, сравнивая его со Шварценеггером, который стал губернатором годом ранее, в 2003. Шутки шутками, а у Евдокимова со Шварценеггером все же было кое-что общее - оба боролись с повышением чиновничьих зарплат. Впрочем, прослужил на посту Евдокимов недолго - через полтора года после назначения он погиб в автомобильной аварии.
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Клинт Иствуд
Звезды в политике: Эмма Уотсон, Клинт Иствуд и Мария Кожевникова борются со злом фотографии
Звезды в политике: Эмма Уотсон, Клинт Иствуд и Мария Кожевникова борются со злом фотографии
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