Брат Кейт Хадсон прокомментировал слухи о ее романе с Брэдом Питтом

Таблоиды активно распространяют слухи о том, что пока еще супруг Анджелины Джоли Брэд Питт
встречается с актрисой Кейт Хадсон
. Чего только не пишет желтая пресса: и о том, что Брэд с Кейт уже съехались, и о том, что мать
актрисы бесконечна рада «новому роману», считая дочь «по-настоящему счастливой».
Слухи стали настолько абсурдными, что брат Кейт, актер Оливер Хадсон
сделал в своем Инстаграме саркастическую публикацию
, «рассказывающую всю правду» об отношениях актеров:
«Да, он переехал. И это сущий ад! Он грязный и неряшливый. Он пьет из картонных стаканчиков и не закрывает дверь, когда какает. И все это у меня дома! Он уже называет меня братом и вбивает клинья между мной и моим настоящим братом Уайаттом, который даже перестал со мной разговаривать. Он настаивает, чтобы мои дети звали его Дядя Би. При этом потерял мою младшую на причале в Санта-Монике. Спасибо полиции, два дня спустя она нашлась. Моя мама отчаянно флиртует с ним. Она теперь ходит в коротенькой ночной рубашке по всему дому. Все время!!! А папа просто повторяет: „Все нормально. Это же Брэд Питт!“ Да, все это не хорошо… Слушай, БП, пора тебе уезжать, чувак… Я хочу вернуть себе обратно свою жизнь. Давай, я посижу, покурю, а ты пока выметайся! Спасибо!»
, - гласит пост Оливера под фотографией очередной обложки таблоида.
Фанаты искренне посмеялись над остроумием брата Кейт, вот только как отреагировал на пост сам Брэд Питт пока неизвестно.
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