Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Брат Кейт Хадсон прокомментировал слухи о ее романе с Брэдом Питтом

23 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2017
2016

Лайфстайл >>
23 января 2017
Таблоиды активно распространяют слухи о том, что пока еще супруг Анджелины Джоли Брэд Питт встречается с актрисой Кейт Хадсон. Чего только не пишет желтая пресса: и о том, что Брэд с Кейт уже съехались, и о том, что мать актрисы бесконечна рада «новому роману», считая дочь «по-настоящему счастливой».
Слухи стали настолько абсурдными, что брат Кейт, актер Оливер Хадсон сделал в своем Инстаграме саркастическую публикацию, «рассказывающую всю правду» об отношениях актеров:

Брат Кейт Хадсон прокомментировал слухи о ее романе с Брэдом Питтом

«Да, он переехал. И это сущий ад! Он грязный и неряшливый. Он пьет из картонных стаканчиков и не закрывает дверь, когда какает. И все это у меня дома! Он уже называет меня братом и вбивает клинья между мной и моим настоящим братом Уайаттом, который даже перестал со мной разговаривать. Он настаивает, чтобы мои дети звали его Дядя Би. При этом потерял мою младшую на причале в Санта-Монике. Спасибо полиции, два дня спустя она нашлась. Моя мама отчаянно флиртует с ним. Она теперь ходит в коротенькой ночной рубашке по всему дому. Все время!!! А папа просто повторяет: „Все нормально. Это же Брэд Питт!“ Да, все это не хорошо… Слушай, БП, пора тебе уезжать, чувак… Я хочу вернуть себе обратно свою жизнь. Давай, я посижу, покурю, а ты пока выметайся! Спасибо!», - гласит пост Оливера под фотографией очередной обложки таблоида.
Фанаты искренне посмеялись над остроумием брата Кейт, вот только как отреагировал на пост сам Брэд Питт пока неизвестно.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Феминизм, Трамп, поцелуи и истории из детства: лучшие и худшие моменты «Золотого глобуса»

Джоли не стала красть у Брэда Питта Рождество
персоны
Анджелина ДжолиБрэд ПиттУайат РасселлКейт ХадсонОливер ХадсонГолди Хоун

фотографии >>
Брат Кейт Хадсон прокомментировал слухи о ее романе с Брэдом Питтом фотографии
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон и Оливер Хадсон
Оливер Хадсон и Кейт Хадсон
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Майя Апине
21 января ушла из жизни актриса Майя Апине.

День рождения >>

Анна Банщикова
Екатерина Климова
Евгений Леонов-Гладышев
Людмила Савельева
Ирина Терещенко
Сергей Угрюмов
Роман Филиппов
Алексей Фокин
Ирина Шмелёва
Миша Бартон
Эрнест Боргнайн
Карин Виар
Настасья Кински
Фернан Леду
Даниэль Отёй
Йохан Урб
все родившиеся 24 января >>

Афиша кино >>

С пяти до семи
детектив, мелодрама
Россия, 2015
Балерина
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Канада, Франция, 2016
Джокер
Россия, 2016
Молчание
драма, исторический фильм
Италия, Мексика, США, 2016
Притяжение
мелодрама, научная фантастика
Россия, 2016
Семейное ограбление
комедия
Франция, 2017
Скандинавский форсаж: гонки на льду
боевик, комедия
Норвегия, 2016
Рай
драма, исторический фильм
Германия, Россия, 2016
Невеста
триллер, фильм ужасов
Россия, 2017
Три икса: Мировое господство
боевик, приключения, триллер
США, 2017
Джимми – покоритель Америки
комедия
США, 2016
Отважный рыцарь
детский фильм, комедия, приключения
Австрия, Германия, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью