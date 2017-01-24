Блэк Лайвли рассказала о причинах участия в Женском Марше против Трампа

«Женский марш»
, ставший главным культурным и протестным событием прошлой недели, послужил местом единения для многих звезд шоу-бизнеса, не согласных с избранием на пост президента США бизнесмена Дональда Трампа. Целью протестующих, по словам организаторов, было желание дать слово незащищенным слоям общества. Всего на марш вышли более 2,5 млн человек.
Среди них - актриса Блейк Лайвли
, которая рассказала в своем Инстаграме
о том, что заставило ее принять участие в марше:
«Я участвовала в марше ради своих дочерей, ради моих друзей, ради незнакомых людей, ради Фиби, которая изображена на этом фото и которую я встретила в этот день. Мое участие в марше не было обусловлено злостью. Я участвовала в марше, поскольку мы все равны. Я считаю, что компромисс можно найти в любой ситуации. Спасибо всем, кто маршировал по всему миру. Я чувствую себя воодушевленной и очень благодарна»
.
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