Мишель Уильямс рассказала о смерти Хита Леджера и статусе матери-одиночки

Спустя 9 лет после смерти звезды фильма «Темный рыцарь» Хита Леджера
, его бывшая возлюбленная актриса Мишель Уильямс
дала откровенное интервью журналу WSJ. Magazine
. В 2015 году 36-летняя актриса продала квартиру в Бруклине, в которой они с Леджером когда-то жили вместе. И только сейчас Мишель рассказала об опустошении, которое она переживала в связи с кончиной отца ее 11-летней дочери. Напомним, что Хит Леджер умер в 2008 году от передозировки лекарственных средств, выписанных по рецепту.
«На тот момент я была безутешна, я думала «Как он найдет нас, если мы переедем? Это место, где мы жили, и теперь он не будет знать, где мы. Сейчас я поверить не могу, что так думала. Может, поэтому мне хочется плакать от жалости к той себе».
Сейчас Мишель растит 11-летнюю дочь Матильду как мать-одиночка и признается, что сталкивается с некоторыми сложностями.
«Трудновато побороть ощущение, что потерпел фиаско на семейном фронте. Иногда чувствуешь себя отчужденной. В школьном родительском комитете помимо меня есть только одна мать-одиночка, у остальных есть партнеры. Так что мы поддерживаем друг друга».
Тем не менее, Уильямс не спешит заводить новые романтические отношения: «Сложно романтизировать отношения, когда тебе 36. Когда ты уже 11 лет являешься родителем и справляешься с этим в одиночку, никаких романтических идеалов не остается, потому что появляется практическое понимание того, что ты всё можешь сделать сам. Романтическая подоплека стремления встретить свою половинку и начать вести образцовую семейную жизнь, какую ты себе обычно представляешь в детстве - для меня этого просто не существует»
.
После смерти Леджера Уильямс встречалась с режиссером Спайком Джонзом
и актером Джейсоном Сигелом
. Но эти романы ни к чему серьезному не привели.
«Я не вышла замуж просто потому, что не было рядом человека, за которого я бы вышла - поэтому я не позволяю какому-то конформизму или чувству долга взять вверх над моими инстинктами».
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