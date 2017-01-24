Анджелина Джоли нашла новую работу

Анджелина Джоли
решила разбавить тематику новостей, в которых ее имя склоняют без малого полгода. Актриса станет новым лицом нового аромата Mon Guerlain от косметической марки Guerlain, который появится в продаже в марте 2017 года. О чем представители бренда с гордостью сообщили на своей официальной странице в Инстаграме
:
«Guerlain Parfumeur, французский косметический бренд, основанный в 1828 году, имеет честь объявить, что Анджелина Джоли - лицо нового аромата для женщин».
Сотрудничество Джоли с известным брэндом началось еще в декабре 2015 года, когда она снимала свой фильм «Сначала они убили моего отца»
в Камбодже. Согласно пресс-релизу брэнда, любовь Джоли к Guerlain тянется еще из детства - из воспоминаний о матери, которая пользовалась легендарной пудрой этой марки, которая пахнет фиалками.
Впрочем, актриса верна своим идеалам - все средства от контракта с компанией Энджи планирует отправить на благотворительность.
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