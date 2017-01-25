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Юэн МакГрегор поссорился с ведущим утреннего шоу из-за Женского Марша

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25 января 2017
Женский Марш не дает людям покоя. Общество раскололось на сторонников протестующих и тех, кто обвиняет их в глупости, лицемерии и еще в чем-нибудь. Например, бывший муж актрисы Сандры Буллок, телеведущий Джесси Джеймс обрушился с критикой на участниц марша:

Сандра Буллок и Джесси Джеймс

«Только представьте, если бы все эти женщины так же заботились о бездомных и ветеранах страны, как они заботятся о себе» - написал он в своем Твиттере. Дальше пошла перепалка в комментариях с привлечением имени Сандры Баллок, которая подала на развод, узнав о том, что муж неоднократно ей изменял.


А вот между звездой фильма «На игле» Юэном МакГрегором и британским журналистом Пирсом Морганом разразилась настоящая твиттер-война. Из-за Женского Марша. Вчера МакГрегор должен был появиться на утреннем тв-шоу «Доброе утро, Британия». Но в самый последний момент отказался от участия, узнав, что Пирс Морган - один из ведущих этого шоу.
Ранее Морган раскритиковал Женский Марш, речь Мадонны, которая договорилась до того, что надо бы взорвать Белый Дом, и сказал, что протестующие «сбились в мужененавистническом исступлении, ведомые какими-то злобными женщинами».

Юэн МакГрегор поссорился с ведущим утреннего шоу из-за Женского Марша

МакГрегор прокомментировал в Твиттере свой отказ от участия в шоу Моргана:

«Собирался прийти на шоу «Доброе утро, Британия», не сообразив, что его ведущий - Пирс Морган. Не пошел к нему после его комментариев о Женском Марше».

С этого момента актеры развлекли публику публичной перепалкой. Точнее, Морган устроил моноспектакль, а МакГрэгор его игнорировал. Для начала Морган в прямом эфире своего шоу зачитал твит МакГрэгора и «расплакался» из-за того, что МакГрэгор не пришел.

Затем последовала серия Твиттов:

«Жаль это слышать, Эван МакГрегор - тебе следует быть взрослее, чтобы позволять людям иметь различные политический взгляды. Ты же всего лишь актер, в конце-то концов».

На Моргана с критикой и старой-доброй твиттер-травлей набросилось большое количество человек, включая актера Эвана Хэндлера («Блудливая Калифорния»). На все нападки Морган справедливо заметил:
«Я что, обязан соглашаться с повесткой политического марша? Разве смысл демократии не заключается в том, что у меня есть право критиковать его?»

Морган также рассказал, что случилось в студии на самом деле: «МакГрэгор приехал с огромной свитой в студию ITV, где я на данный момент работаю со-ведущим на шоу «Доброе утро, Британия». Их всех препроводили в зеленую комнату, где начались споры с командой редакторов, потому что МакГрэгор, по всей видимости, до последнего не знал, что я буду брать у него интервью. Он отказался участвовать, пока меня не заменит моя соведущая Сюзанна Рейд. Это требвание было отклонено, как и последующие требования сократить время интервью и говорить исключительно о его новом фильме «На игле 2». Разозлившись на то, что интервью не будет проходить на его условиях, МакГрэгор уехал».
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Юэн МакГрегор поссорился с ведущим утреннего шоу из-за Женского Марша фотографии
Юэн МакГрегор поссорился с ведущим утреннего шоу из-за Женского Марша фотографии
Юэн МакГрегор поссорился с ведущим утреннего шоу из-за Женского Марша фотографии
Юэн МакГрегор поссорился с ведущим утреннего шоу из-за Женского Марша фотографии
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