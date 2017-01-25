Роман Полански не выдержал натиска со стороны феминисток

ревью

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Новости кино Чиновники ищут способы борьбы с голливудскими картинами в отечественном прокате Министерство культуры и Фонд кино предлагают поднять стоимость прокатных удостоверений более чем в тысячу раз.

Рецензии на фильмы «Притяжение»: Лишь бы не было войны Миролюбивый сай-фай Фёдора Бондарчука про пришельцев в Чертанове

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Интервью Александр Ильин и Дарья Мельникова о любви в новом фильме «С Пяти До Семи» Романтическая драма в прокате с 26 января.

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