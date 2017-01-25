Роман Полански не выдержал натиска со стороны феминисток

Романа Полански
избрали на пост президента 42-ой кинопремии «Сезар», в виду того, что «он потрясающий художник, кинематографист, продюсер, сценарист, комик и режиссер, чей профессионализм вызывает восторг и восхищение». Однако криминальное прошлое не даёт многократному лауреату «Сезара» и обладателю «Оскара» наслаждаться признанием своего таланта - кинофестиваль был бойкотирован
со стороны феминистского движения Франции, которое крайне обеспокоено преступными деяниями режиссера.
В 1977 году режиссер преследовался за совращение 13-летней Саманты Геймер. И хотя Полански признался в преступлении, в том же году он сбежал из под трибунала. Именно это стало причиной эмиграции кинорежиссера во Францию, ведь в США его все еще ожидает уголовное наказание за содеянное.
«Мы не собираемся допускать это назначение. То, что Полански выбрали президентом „Сезара-2017“, — оскорбление по отношению ко всем жертвам сексуального насилия»
, — такое заявление сделала Клэр Серр-Комб, представительница феминистской организации Osez le Féminisme, устроившей бойкот.
Нападки на режиссера, которые поддержали также и некоторые представители власти во Франции, вынудили его отказаться от оказанной ему чести, что, по словам его адвоката, «крайне опечалило» мэтра, который считает нападки необоснованными. «В этой связи он принял решение отклонить направленное ему приглашение возглавить церемонию «Сезар»
, - говорится в заявлении адвоката Полански.
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