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Эмма Стоун, Райан Гослинг и Николь Кидман о номинациях на Оскар

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25 января 2017
Номинанты на Оскар-2017 объявлены, и, в общем и целом, можно с уверенностью сказать, что в этом году Академия проделала хорошую работу, представив по настоящему достойных награды кандидатов.
Оскар - культовая награда, и несмотря на то, что получат её, разумеется, не все, стать номинантом - уже большая честь для любой звезды, многие из которых уже отреагировали на это важное для их жизни и карьеры событие.

Райан Гослинг - Номинация «Лучший актёр» («Ла-Ла Ленд»)

Эмма Стоун, Райан Гослинг и Николь Кидман о номинациях на Оскар

«Я очень благодарен Академии за признание моей работы в «Ла-Ла Ленде». Это была потрясающая совместная работа, поэтому столь радушное признание работы моих коллег делает эту номинацию еще более особенной».

Виола Дэвис - Номинация «Лучшая актриса второго плана» («Ограды»)

Эмма Стоун, Райан Гослинг и Николь Кидман о номинациях на Оскар

«Спасибо Академии за признание этого важного и экстраординарного фильма и моей работы в нем! И спасибо Дензелу за руководство!», - пишет Виола в твиттере.

Эмма Стоун - Номинация «Лучшая актриса» («Ла-Ла Ленд»)

Эмма Стоун, Райан Гослинг и Николь Кидман о номинациях на Оскар

«Вот это утро! Я очень благодарна за оказанную честь и очень счастлива за возможность разделить это чувство с моей семьей по «Ла-Ла Ленду»! Связь с людьми - важнейшая часть нашей жизни, и я хочу признаться в любви столь глубоко талантливым, добрым и увлеченным людям, с которыми мне так повезло работать над этим фильмом! И я вне себя от радости за то, что этот фильм был воспринят аудиторией так, как это нужно, и я надеюсь, что он стал толчком для многих, кто его посмотрел! Это - превыше наших самых смелых ожиданий, и мы не можем дождаться момента, когда сможем отпраздновать это вместе»

Мишель Уильямс - Номинация «Лучшая актриса второго плана» («Манчестер у моря»)

Эмма Стоун, Райан Гослинг и Николь Кидман о номинациях на Оскар

«Огромное спасибо Академии за это признание, работа над этим фильмом была крайне плодотворной, и всё это было бы невозможным без руководства нашего бесстрашного лидера Кеннета Лонергана. Я в восторге от возможности разделить эту радость с Кенни, Кейси, Лукасом, остальными участниками каста и продюсерами. Поздравляю своих коллег-номинантов! Это настоящая честь - быть номинированной в одном ряду со столь восхитительными женщинами!»

Николь Кидман - Номинация «Лучшая женская роль второго плана» («Лев»)

Эмма Стоун, Райан Гослинг и Николь Кидман о номинациях на Оскар

«Хочу поблагодарить Академию за признание нашего фильма. Но самое главное – хочу сказать спасибо семье Брирли за то, что они поделились своей историей с миром. Спасибо режиссеру Гарту Дэвису за то, что он подарил частичку своей души каждому из нас. Ура!»

Мэл Гибсон - номинация «Лучший режиссер» («По соображениям совести»)

Эмма Стоун, Райан Гослинг и Николь Кидман о номинациях на Оскар

«Что может быть лучше, чем слушать список номинантов, держа на руках новорожденного сына. Для меня это большая честь! Признание достоинств нашего фильма – это признание каждого члена команды и каждого солдата, который принес себя в жертву» - прокомментировал режиссер, в минувшую субботу в девятый раз ставший отцом.
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Эмма Стоун, Райан Гослинг и Николь Кидман о номинациях на Оскар фотографии
Эмма Стоун, Райан Гослинг и Николь Кидман о номинациях на Оскар фотографии
Эмма Стоун, Райан Гослинг и Николь Кидман о номинациях на Оскар фотографии
Эмма Стоун, Райан Гослинг и Николь Кидман о номинациях на Оскар фотографии
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