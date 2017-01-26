Федор Бондарчук притянул весь отечественный бомонд

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Звезды в Чертаново
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Реакция звезд на новости от Академии
Лайфстайл
Режиссер отказался от назначения на пост президента кинопремии «Сезар»
Новости кино
Министерство культуры и Фонд кино предлагают поднять стоимость прокатных удостоверений более чем в тысячу раз.
Новости кино
Рецензии на фильмы
Миролюбивый сай-фай Фёдора Бондарчука про пришельцев в Чертанове
Интервью
Романтическая драма в прокате с 26 января.
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Антиутопии, Большой театр, космос, человек-медведь и Крым - чем будут развлекать зрителей отечественные фильмы в новом году
Рецензии на фильмы
Динамичное, но глупое продолжение боевика, который этим и прославился
Спутник телезрителя
21 января, РЕН ТВ, 21.40
Обзор сериалов
Дружба на всю катушку: 10 иностранных шоу для детей и взрослых
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