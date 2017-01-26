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Федор Бондарчук притянул весь отечественный бомонд

26 января
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26 января 2017
24 января в Москве состоялась грандиозная премьера фильма Федора Бондарчука «Притяжение». Посмотреть на то, как Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Никита Кукушкин, Риналь Мухаметов и другие артисты дают отпор инопланетной расе на руинах Чертаново пришли…вообще все.

Александр Петров и Ирина Старшенбаум

Виктория Исакова, Милош Бикович, Максим Виторган и Ксения Собчак, Константин Крюков, Равшана Куркова и многие-многие другие, включая недавно Аллу Борисовну, которая, в отличие от Аркадия Укупника (он, конечно же, тоже там был) редко выбирается на светские сборища.

Равшана Куркова

Алла Борисовна

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Поздравить Федора с премьерой пришла его невеста Паулина Андреева и мать Ирина Скобцева. Перед показом фильма слово взял исполнивший одну из главных ролей Олег Меньшиков.

Ирина Скобцева, Алина и Константин Крюковы

Юлия Снигирь

«Притяжение» в прокате с 26 января.
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