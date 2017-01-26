Родители Дакоты Джонсон не хотят смотреть «На 50 оттенков темнее»

Исполнительница главной роли в фильме «На 50 оттенков темнее» Дакота Джонсон
продолжает раздавать промо-интервью, в которых ей так или иначе приходится отвечать на вопросы о сексе и экспериментах.
В мартовском номере британского журнала Glamour Джонсон призналась, что с начала участия в «жарких» фильмах почерпнула много нового и обнаружила, что антураж мира БДСМ полон красивых вещей.
Тем не менее, хоть Дакота и гордится своей работой во франшизе, она не спешит показывать эти фильмы своим родителям - Дону Джонсону
и Мелани Гриффит
. Ранее Гриффит подтвердила, что не видела экранизацию знаменитой книги, в которой снялась ее дочь. И по словам Дакоты, никто из родителей не планирует смотреть сиквел.
«Они не хотят смотреть, потому что это сложно вообще. Им очень неловко. Одно дело, если бы в фильме была одна откровенная сцена, но в данном случае сюжет крутится вокруг сексуальных отношений героев, и я думаю, для моей семьи просмотр был бы неуместен».
Но никаких огромных сожалений о своем решении сыграть Анастейшу Стил Дакота не испытывает.
«Это волнами набегает»
, говорит актриса о сожалениях, «но этот проект не будет моей лебединой песнью. Он привел меня на путь, по которому я не планировала идти, но я чувствую гордость. Фильмы позволяют мне делать неверотное количество разнообразных вещей и много путешествовать. В итоге, «Пятьдесят оттенков» окунули меня в мир, в котором я действительно хотела оказаться».
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