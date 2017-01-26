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Родители Дакоты Джонсон не хотят смотреть «На 50 оттенков темнее»

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26 января 2017
Исполнительница главной роли в фильме «На 50 оттенков темнее» Дакота Джонсон продолжает раздавать промо-интервью, в которых ей так или иначе приходится отвечать на вопросы о сексе и экспериментах.
В мартовском номере британского журнала Glamour Джонсон призналась, что с начала участия в «жарких» фильмах почерпнула много нового и обнаружила, что антураж мира БДСМ полон красивых вещей.

Тем не менее, хоть Дакота и гордится своей работой во франшизе, она не спешит показывать эти фильмы своим родителям - Дону Джонсону и Мелани Гриффит. Ранее Гриффит подтвердила, что не видела экранизацию знаменитой книги, в которой снялась ее дочь. И по словам Дакоты, никто из родителей не планирует смотреть сиквел.

Родители Дакоты Джонсон не хотят смотреть «На 50 оттенков темнее»

«Они не хотят смотреть, потому что это сложно вообще. Им очень неловко. Одно дело, если бы в фильме была одна откровенная сцена, но в данном случае сюжет крутится вокруг сексуальных отношений героев, и я думаю, для моей семьи просмотр был бы неуместен».

Но никаких огромных сожалений о своем решении сыграть Анастейшу Стил Дакота не испытывает.

«Это волнами набегает», говорит актриса о сожалениях, «но этот проект не будет моей лебединой песнью. Он привел меня на путь, по которому я не планировала идти, но я чувствую гордость. Фильмы позволяют мне делать неверотное количество разнообразных вещей и много путешествовать. В итоге, «Пятьдесят оттенков» окунули меня в мир, в котором я действительно хотела оказаться».
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Родители Дакоты Джонсон не хотят смотреть «На 50 оттенков темнее» фотографии
Родители Дакоты Джонсон не хотят смотреть «На 50 оттенков темнее» фотографии
Родители Дакоты Джонсон не хотят смотреть «На 50 оттенков темнее» фотографии
Родители Дакоты Джонсон не хотят смотреть «На 50 оттенков темнее» фотографии
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