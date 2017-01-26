Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

О Питте и Джоли снимут документальный фильм

26 января
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
26 января 2017
Отношения Анджелины Джоли и Бреда Питта лягут в основу документального фильма Яна Гальперина.
52-летний журналист, написавший книгу «Бранджелина» (и пророчивший паре развод после 7 лет отношений) с энтузиазмом взялся заменить лампочки во всех темных закоулках интимной жизни голливудской пары и рассказать о реальной причине развода Бранджелины.

О Питте и Джоли снимут документальный фильм

Самой шокирующей завлекалочкой, которую выкинул Гальперин журналистам, стало его заявление о том, что актеры отдалились друг от друга за год до объявления о разводе. Гальперин и Ко также утверждают, что набрали редких записей никем прежде не виденных интервью и видео с участием Питта и Джоли.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Анджелина Джоли нашла новую работу

Брат Кейт Хадсон прокомментировал слухи о ее романе с Брэдом Питтом
персоны
Анджелина ДжолиБрэд Питт

фотографии >>
О Питте и Джоли снимут документальный фильм фотографии
О Питте и Джоли снимут документальный фильм фотографии
О Питте и Джоли снимут документальный фильм фотографии
О Питте и Джоли снимут документальный фильм фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Amie du Soleil   26.01.2017 - 23:39
На фото, где Питт в очках, он похож на Андрюша Малахова. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Майя Апине
21 января ушла из жизни актриса Майя Апине.

День рождения >>

Ксения Баринова
Александр Бордуков
Павел Данилов
Виктор Косых
Василий Лыкшин
Александр Миронов (III)
Анастасия Пронина
Диана Шпак
Герман Юшко
Алан Камминг
Майкл Крэйг
Розамунд Пайк
Донна Рид
Ингрид Тулин
Бриджет Фонда
Вилли Фрич
все родившиеся 27 января >>

Афиша кино >>

С пяти до семи
детектив, мелодрама
Россия, 2015
Притяжение
мелодрама, научная фантастика
Россия, 2016
Скандинавский форсаж: гонки на льду
боевик, комедия
Норвегия, 2016
Балерина
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Канада, Франция, 2016
Семейное ограбление
комедия
Франция, 2017
Джокер
Россия, 2016
Молчание
драма, исторический фильм
Италия, Мексика, США, 2016
Рай
драма, исторический фильм
Германия, Россия, 2016
Невеста
триллер, фильм ужасов
Россия, 2017
Три икса: Мировое господство
боевик, приключения, триллер
США, 2017
Джимми – покоритель Америки
комедия
США, 2016
Призрак дома Бриар
триллер
Канада, 2015
все фильмы в прокате >>

ревью