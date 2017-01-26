О Питте и Джоли снимут документальный фильм

Отношения Анджелины Джоли
и Бреда Питта
лягут в основу документального фильма Яна Гальперина.
52-летний журналист, написавший книгу «Бранджелина» (и пророчивший паре развод после 7 лет отношений) с энтузиазмом взялся заменить лампочки во всех темных закоулках интимной жизни голливудской пары и рассказать о реальной причине развода Бранджелины.
Самой шокирующей завлекалочкой, которую выкинул Гальперин журналистам, стало его заявление о том, что актеры отдалились друг от друга за год до объявления о разводе. Гальперин и Ко также утверждают, что набрали редких записей никем прежде не виденных интервью и видео с участием Питта и Джоли.
обсуждение >>