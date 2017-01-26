Бунтарь без причины: Шайя ЛаБаф арестован во время акции протеста против Трампа

Актер и мастер перфоманса Шайа ЛаБаф
на фоне шумихи вокруг инаугурации Трампа опомнился и потянул одеяло на себя. В результате чего был арестован и вызван в суд по обвинению в нападении и агрессивном поведении.
Полиция Нью-Йорка арестовала звезду фильмов «Трансформеры»
и «Нимфоманка»
по подозрению в нападении на прохожего неподалеку от Музея движущегося изображения, где ЛаБаф устроил очередной перфоманс - акцию протеста против президента США Дональда Трампа. После инаугурации и прогремевшего Женского Марша
ЛаБаф запустил проект «Он нас не разделит»: актер установил на улице видеокамеру, в которую каждый желающий мог сказать «Он нас не разделит». Естественно, среди прохожих нашелся человек, который не разделял взглядов актера и начал говорить что-то не то. ЛаБаф напал на мужчину и поцарапал его, после чего полиция немедленно арестовала актера. Тюремного заключения не последовало, но ЛаБаф должен явиться в суд в апреле 2017 года.
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