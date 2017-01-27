Миша Бартон госпитализирована в психиатрическое отделение

Звезда сериала «Одинокие сердца» Миша Бартон
была госпитализирована в психиатрическое отделение. Это произошло после того, как её соседи вызвали полицию, пожаловавшись на странное поведение актрисы.
По прибытии стражи правопорядка наблюдали жуткую картину: Миша, одетая только в рубашку и галстук, бормотала себе под нос странные фразы, называла свою мать ведьмой, а потом и вовсе упала на землю с криком "всё кончено!".
Это уже не первый раз, когда актрисе требуется помощь специалистов-психиатров: в 2009 году она также была отправлена на принудительное лечение. В этот раз, правда, Миша пошла к врачам добровольно.
Друзья актрисы, которые еще пару дней назад отмечали ее 31-летие, говорят, что Бартон выглядела вполне веселой и никаких признаков расстройства не замечали. Остается надеяться, что это был разовый срыв, и психическому здоровью Миши ничего не угрожает.
обсуждение >>