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Миша Бартон госпитализирована в психиатрическое отделение

27 января
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27 января 2017
Звезда сериала «Одинокие сердца» Миша Бартон была госпитализирована в психиатрическое отделение. Это произошло после того, как её соседи вызвали полицию, пожаловавшись на странное поведение актрисы.

Миша Бартон госпитализирована в психиатрическое отделение

По прибытии стражи правопорядка наблюдали жуткую картину: Миша, одетая только в рубашку и галстук, бормотала себе под нос странные фразы, называла свою мать ведьмой, а потом и вовсе упала на землю с криком "всё кончено!".
Это уже не первый раз, когда актрисе требуется помощь специалистов-психиатров: в 2009 году она также была отправлена на принудительное лечение. В этот раз, правда, Миша пошла к врачам добровольно.
Друзья актрисы, которые еще пару дней назад отмечали ее 31-летие, говорят, что Бартон выглядела вполне веселой и никаких признаков расстройства не замечали. Остается надеяться, что это был разовый срыв, и психическому здоровью Миши ничего не угрожает.
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О.С. - Одинокие сердца

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Миша Бартон госпитализирована в психиатрическое отделение фотографии
Миша Бартон госпитализирована в психиатрическое отделение фотографии
Миша Бартон госпитализирована в психиатрическое отделение фотографии
Миша Бартон госпитализирована в психиатрическое отделение фотографии
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