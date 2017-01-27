Отец Анджелины Джоли обвинил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в государственной измене

Женский марш
, устроенный противниками избрания на пост президента США Дональда Трампа, не оставил в стороне почти ни одну публичную фигуру, завлекая все большее количество людей в этот скандал.
Вот и отец Анджелины Джоли
, Джон Войт
решил высказать свое мнение, обвинив Майли Сайрус
и Шайю ЛаБафа
, выступавших на стороне протестующих, в государственной измене.
«Этот марш против правительства и против президента ставил своей целью очернить его
(Трампа - прим. ред.) администрацию и его политику, и это очень плохо. Когда видишь молодых людей, таких как Шайя ЛаБаф и Майли Сайрус, ты замечаешь и огромную армию их последователей. Молодые люди смотрят на них и чему они учатся? Они учатся государственной измене. Они учатся выступать против правительства, не принимать волю народа, избравшего этого президента. И мне очень, очень грустно, когда я вижу это. Я чувствую себя очень расстроенным, когда наблюдаю за действиями этой Голливудской шайки»
, - заключает Войт.
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