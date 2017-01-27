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Отец Анджелины Джоли обвинил Майли Сайрус и Шайю ЛаБафа в государственной измене

Тейлор Свифт выпустила клип на песню для фильма «На пятьдесят оттенков темнее»

В «Ла-Ла Ленде» нашли сцены, «взятые взаймы» из других картин

Фильмы с российским участием вошли в одну из основных программ Берлинале

«Молчание»: Трудно быть с Богом

Миролюбивый сай-фай Фёдора Бондарчука про пришельцев в Чертанове

«Притяжение»: Лишь бы не было войны

Романтическая драма в прокате с 26 января.

Александр Ильин и Дарья Мельникова о любви в новом фильме «С Пяти До Семи»

"С пяти до семи"

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Это все твое, родное: 45 российских фильмов 2017-го

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