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Ольга Куриленко, Николь Кидман и Рената Литвинова на Неделе Высокой Моды

28 января
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28 января 2017
Намедни завершилась Неделя Высокой Моды в Париже, на которую съехались звезды модельного и шоу-бизнеса со всего мира. В отличие от работников модной индустрии и фэшионист, посещающих все показы в режиме «как на работу», звезды шоу-бизнеса освещают своим присутствием показы только тех брендов, которым они симпатизируют. Если, конечно, их не пригласили на подиум. Как, например, актрису Лили-Роуз Депп, новую любимицу креативного директора дома Chanel Карла Лагерфельда. Дебют Лили-Роуз в качестве манекенщицы состоялся не так давно - в декабре 2016 года на шоу Chanel Metiers d’Arts.На этот раз Лили-Роуз выпала честь закрывать показ коллекции Сhanel Couture весна-лето 2017, который состоялся на третий день Недели.

Лили-Роуз Депп на показе Chanel

Лили-Роуз Депп и Карл Лагерфельд на показе Chanel

Посмотреть на розовый триумф Лили пришла ее мать Ванесса Паради, в прошлом неоднократно сотрудничавшая с Chanel.

Ванесса Паради на показе Chanel

Среди гостей показа была Ольга Куриленко - частая гостья мероприятий в рамках Недели Высокой Моды.

Ольга Куриленко

На показе новой коллекции Chanel были замечены Кристен Стюарт и Ванесса Паради

Ольга Куриленко, Николь Кидман и Рената Литвинова на Неделе Высокой Моды

Лицо бренда Гаспар Ульель

Гаспар Ульель

И дочь Шона Пенна и Робин Райт - модель Дилан Пенн, которая недавно представила дебютную свадебную коллекцию сестры актрисы Сиенны Миллер Саванны Миллер.

Ольга Куриленко, Николь Кидман и Рената Литвинова на Неделе Высокой Моды

На показе британского бренда Ralph & Russo среди зрителей была замечена Кирстен Данст в нарядном белоснежном платье.

Кирстен Данст

Показ Armani Prive привлек Николь Кидман

Николь Кидман

Изабель Юппер

Изабель Юппер

и Ольгу Куриленко

Ольга Куриленко

Большое количество звезд собралось на показе модного дома Dior. Среди гостей были элегантная Диана Крюгер

Диана Крюгер

Звезда фильма «Танцовщица» и бывшая девушка Кристен Стюарт Стефани "Соко" Соколински

Соко

Кирстен Данст

Кирстен Данст

И неудачно разбавившая эту черную вечеринку белым мотоциклетным костюмом Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

Рената Литвинова приехала в Париж, чтобы попасть на показ марки Vetements грузинского дизайнера Демны Гвасалии, который заменил Александра Вонга на посту креативного директора марки Balenciaga.

Ольга Куриленко, Николь Кидман и Рената Литвинова на Неделе Высокой Моды

И поддержать отечественного модельера Ульяну Сергеенко, коллекцию которой представила Наталья Водянова

Ольга Куриленко, Николь Кидман и Рената Литвинова на Неделе Высокой Моды

Ольга Куриленко, Николь Кидман и Рената Литвинова на Неделе Высокой Моды

Ольга Куриленко, Николь Кидман и Рената Литвинова на Неделе Высокой Моды

Ольга Куриленко, Николь Кидман и Рената Литвинова на Неделе Высокой Моды

На шоу Schiaparelli собрались звезда сериала «Мир дикого запада» Тэнди Ньютон

Тэнди Ньютон

Кайли Миноуг

Кайли Миноуг

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко

Мелисса Джордж

Мелисса Джордж

На благотворительном ужине мецената Пьера Берже, которым в 15 раз ознаменовывается завершение Недели Высокой Моды, Ольга Куриленко поразила всех своим смелым нарядом.

Ольга Куриленко на гала-ужине Пьера Берже

Помимо Куриленко на ужине побывали Лили-Роуз Депп

Лили-Роуз Депп

Моника Белуччи

Моника Белуччи

Виржини Эфира

Виржини Эфира

Кристин Скотт Томас

Кристин Скотт-Томас

Диана Крюгер

Диана Крюгер

И Катрин Денев

Катрин Денев
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