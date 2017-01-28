Ольга Куриленко, Николь Кидман и Рената Литвинова на Неделе Высокой Моды

Намедни завершилась Неделя Высокой Моды в Париже, на которую съехались звезды модельного и шоу-бизнеса со всего мира. В отличие от работников модной индустрии и фэшионист, посещающих все показы в режиме «как на работу», звезды шоу-бизнеса освещают своим присутствием показы только тех брендов, которым они симпатизируют. Если, конечно, их не пригласили на подиум. Как, например, актрису Лили-Роуз Депп
, новую любимицу креативного директора дома Chanel Карла Лагерфельда. Дебют Лили-Роуз в качестве манекенщицы состоялся не так давно - в декабре 2016 года на шоу Chanel Metiers d’Arts
.На этот раз Лили-Роуз выпала честь закрывать показ коллекции Сhanel Couture весна-лето 2017, который состоялся на третий день Недели.
Посмотреть на розовый триумф Лили пришла ее мать Ванесса Паради
, в прошлом неоднократно сотрудничавшая с Chanel.
Среди гостей показа была Ольга Куриленко
- частая гостья мероприятий в рамках Недели Высокой Моды.
На показе новой коллекции Chanel были замечены Кристен Стюарт
и Ванесса Паради
Лицо бренда Гаспар Ульель
И дочь Шона Пенна
и Робин Райт
- модель Дилан Пенн, которая недавно представила дебютную свадебную коллекцию сестры актрисы Сиенны Миллер
Саванны Миллер.
На показе британского бренда Ralph & Russo среди зрителей была замечена Кирстен Данст
в нарядном белоснежном платье.
Показ Armani Prive привлек Николь Кидман
Изабель Юппер
и Ольгу Куриленко
Большое количество звезд собралось на показе модного дома Dior. Среди гостей были элегантная Диана Крюгер
Звезда фильма «Танцовщица»
и бывшая девушка Кристен Стюарт Стефани "Соко" Соколински
Кирстен Данст
И неудачно разбавившая эту черную вечеринку белым мотоциклетным костюмом Ольга Куриленко
Рената Литвинова
приехала в Париж, чтобы попасть на показ марки Vetements грузинского дизайнера Демны Гвасалии, который заменил Александра Вонга на посту креативного директора марки Balenciaga.
И поддержать отечественного модельера Ульяну Сергеенко, коллекцию которой представила Наталья Водянова
На шоу Schiaparelli собрались звезда сериала «Мир дикого запада» Тэнди Ньютон
Кайли Миноуг
Ольга Куриленко
Мелисса Джордж
На благотворительном ужине мецената Пьера Берже, которым в 15 раз ознаменовывается завершение Недели Высокой Моды, Ольга Куриленко поразила всех своим смелым нарядом.
Помимо Куриленко на ужине побывали Лили-Роуз Депп
Моника Белуччи
Виржини Эфира
Кристин Скотт Томас
Диана Крюгер
И Катрин Денев
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