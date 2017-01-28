Андрей Малахов захотел освятить студию после эфира с Никитой Джигурдой

Не успели мы порядком соскучиться по Никите Борисовичу Джигурде, как он снова порадовал общественность своим светлым ликом и страстными речами.
В минувший вторник, 24 января, Джигурда стал главным героем телепередачи Андрея Малахова «Пусть говорят!». Темой передачи была тяжба вокруг миллиардного наследства покойной бизнесвумен Людмилы Браташ, якобы завещавшей свое имущество Джигурде и его бывшей супруге олимпийской чемпионке Марине Анисиной. Обостряется ситуация обвинениями со стороны сестры покойной, которая уверена, что Джигурда с Анисиной опоили Браташ и подделали завещание.
Джигурда появился в студии в майке с надписью «Я Иисус», признавался Анисиной в любви на французском и регулярно бросался на высказывающих своё недоверие зрителей с криком: «Ку! Изгоняю бесов из вас! Вы не верите нотариусу!».
Андрей Малахов в ответ на это предположил, что причиной столь эксцентричного поведения является «нехватка ролей у столь гениального актёра», на что Джигурда парировал заявлением о своей недавней роли в Голливуде, за которую ему «отвалили несколько миллионов». «Главное, чтобы все миллионы, которые вам платят, не испортили вас, потому что вера в Бога начинается не с креста, не с майки, а, конечно, с любви», - ответил ведущий, намекая на майку артиста и добавил: «Я думаю, что нужно будет освятить студию сегодня после эфира».
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