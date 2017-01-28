Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Моя жена – хороший человек»: Владимир Епифанцев о своем разводе

28 января
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
28 января 2017
Блуждают слухи о том, что Владимир Епифанцев и Анастасия Веденская близки к разводу, несмотря на 11-летний брак и двух сыновей. И не просто слухи - об этом говорит сама Анастасия, заявляя, что мечтает начать жизнь с чистого листа. 32-летняя супруга актера заявила в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, что они с мужем уже больше года не живут вместе, но муж отказывается подписывать документы о разводе.
«Мы уже год не живем с ним, но Владимир Епифанцев почему-то не дает мне развода. Я 11 лет жила с очень сложным человеком. И я считаю, что, если что-то не радует в жизни, а приносит боль и разочарование, нужно уходить сразу, без разговоров. Не люблю мужские истерики. В последнее время он был очень нервный. Для меня важнее гармония детей, я не люблю все эти разборки», - сообщила Анастасия.

«Моя жена – хороший человек»: Владимир Епифанцев о своем разводе

Однако получить от Епифанцев комментарий о «взгляде с другой стороны баррикад» не так-то просто - актёр предпочитает не распространяться о своей личной жизни:
«Моя жена – хороший человек. Я не вижу смысла говорить об этом. Вокруг происходит столько интересных вещей, которые могут привлечь внимание, а не мои семейные отношения», - прокомментировал слухи Владимир.
Зато Владимир с охотой рассказал о том, как ему удаётся оставаться привлекательным в своём 45-летнем возрасте:
«Мне важна культура тела. Особенно, в силу моего возраста это очень важно, поскольку я не собираюсь терять юный задор. Мне очень нравится секс, и мне хочется быть сексуально привлекательным. И, опять же, для профессии, для работы в кино я пытаюсь сохранить фигуру. Но следовать своей методике я бы не посоветовал никому. Путем проб и ошибок я выбрал для себя щадящую систему, прийти к которой не так просто, и заниматься нужно под контролем специалиста».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Владимир Епифанцев вернётся к «Зелёному слонику»
Поиск по меткам
развод
персоны
Анастасия ВеденскаяВладимир Епифанцев

фотографии >>
«Моя жена – хороший человек»: Владимир Епифанцев о своем разводе фотографии
«Моя жена – хороший человек»: Владимир Епифанцев о своем разводе фотографии
«Моя жена – хороший человек»: Владимир Епифанцев о своем разводе фотографии
«Моя жена – хороший человек»: Владимир Епифанцев о своем разводе фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Тиханович
28 января ушёл из жизни певец Александр Тиханович.
Иветта Капралова
28 января ушла из жизни Иветта Капралова.
Эммануэль Рива
27 января ушла из жизни актриса Эммануэль Рива.
Джон Хёрт
27 января ушёл из жизни актёр Джон Хёрт.
Анатолий Новиков
26 января ушёл из жизни театральный деятель Анатолий Новиков.

День рождения >>

Дмитрий Быковский-Ромашов
Александр Вигдоров
Андрей Градов
Яна Львова
Надежда Маркина
Артём Осипов
Мария Романова
Игорь Фильченков
Шамиль Хаматов
Делия Боккардо
Рома Гонсёровская
Хезер Грэм
Виктор Мэтьюр
Кэтрин Росс
Том Селлек
Джон Форсайт
все родившиеся 29 января >>

Афиша кино >>

Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Огни большой деревни
комедия
Россия, 2016
Автобан
боевик, триллер
Великобритания, Германия, 2016
Космос между нами
мелодрама, научная фантастика, приключения
США, 2016
Отпетые напарники
боевик, комедия
Гонконг, Китай, США, 2016
Суперстюард
комедия
США, 2015
Трансформация
научная фантастика, триллер
Канада, США, 2016
Голос монстра
драма, фэнтези
Испания, США, 2016
Звонки
драма, фильм ужасов
США, 2016
Коммивояжёр
драма, экранизация
Иран, Франция, 2016
Пазманский дьявол
биография, драма, спортивный фильм
США, 2016
Сафари
фильм о животных
Австрия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью