«Моя жена – хороший человек»: Владимир Епифанцев о своем разводе

Блуждают слухи о том, что Владимир Епифанцев
и Анастасия Веденская
близки к разводу, несмотря на 11-летний брак и двух сыновей. И не просто слухи - об этом говорит сама Анастасия, заявляя, что мечтает начать жизнь с чистого листа. 32-летняя супруга актера заявила в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ, что они с мужем уже больше года не живут вместе, но муж отказывается подписывать документы о разводе.
«Мы уже год не живем с ним, но Владимир Епифанцев почему-то не дает мне развода. Я 11 лет жила с очень сложным человеком. И я считаю, что, если что-то не радует в жизни, а приносит боль и разочарование, нужно уходить сразу, без разговоров. Не люблю мужские истерики. В последнее время он был очень нервный. Для меня важнее гармония детей, я не люблю все эти разборки»
, - сообщила Анастасия.
Однако получить от Епифанцев комментарий о «взгляде с другой стороны баррикад» не так-то просто - актёр предпочитает не распространяться о своей личной жизни:
«Моя жена – хороший человек. Я не вижу смысла говорить об этом. Вокруг происходит столько интересных вещей, которые могут привлечь внимание, а не мои семейные отношения»
, - прокомментировал слухи Владимир.
Зато Владимир с охотой рассказал о том, как ему удаётся оставаться привлекательным в своём 45-летнем возрасте:
«Мне важна культура тела. Особенно, в силу моего возраста это очень важно, поскольку я не собираюсь терять юный задор. Мне очень нравится секс, и мне хочется быть сексуально привлекательным. И, опять же, для профессии, для работы в кино я пытаюсь сохранить фигуру. Но следовать своей методике я бы не посоветовал никому. Путем проб и ошибок я выбрал для себя щадящую систему, прийти к которой не так просто, и заниматься нужно под контролем специалиста».
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