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Эмма Стоун борется с паническими атаками

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29 января 2017
Многим знакомы чувство страха перед сценой или волнение перед важными мероприятиями, но сложно представить, что эти проблемы знакомы и самым популярным звездам Голливуда. Оказалось, что Эмма Стоун не такая бесстрашная, какими бывают её персонажи. В интервью для издания The Hollywood Reporter актриса, которая находится буквально в паре шагов от получения Оскара за свою роль в нашумевшем мюзикле «Ла Ла Ленд», рассказала о своей борьбе с застенчивостью, паническими атаками и фобиями.

Эмма Стоун борется с паническими атаками

По словам Эммы, необъяснимые и спонтанно возникающие панические атаки не давали ей спокойно жить с 7 лет, и никакие средства не помогали ей с этим справиться, пока она не начала посещать занятия по актерскому мастерству. Тогда 14-летняя Эмма поняла, в чём её настоящее призвание и приняла решение бросить школу.
«На меня нашло озарение прямо на уроке, и я убедила родителей, что мне нужно переехать в Лос-Анджелес», — поделилась актриса. — «Это было сумасшествием, я знаю». Разумеется, родители поддержали юное дарование, за что Эмма до сих пор им благодарна. «Я думаю, родители увидели, что актерство приносит мне счастье, позволяя себя реализовывать», - говорит она.
И хотя актёрство помогло ей справиться со многими психологическими проблемами, до конца избавиться от сложностей с общением ей не удалось.

Эмма Стоун борется с паническими атаками

«Перед каждым интервью мне нужно побыть наедине с собой около пяти минут, правильно дышать и поймать нужный настрой, иначе я буду очень сильно дергаться», - сказала Эмма, объясняя свою закрытость для общения с прессой. - «Я стараюсь держаться подальше от всего этого. Не хочу быть разложенной по полочкам для миллионов людей», - говорит она, в шутку добавляя, что беседы с журналистами напоминают ей беседы с психотерапевтом, только оказываются потом «записанными и напечатанными».
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Эмма Стоун борется с паническими атаками фотографии
Эмма Стоун борется с паническими атаками фотографии
Эмма Стоун борется с паническими атаками фотографии
Эмма Стоун борется с паническими атаками фотографии
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