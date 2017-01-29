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Ума Турман выиграла в суде

29 января
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29 января 2017
Несмотря на грязные приемы, которые использовали в суде адвокаты французского миллиардера Арпада Бюссона, Уме Турман все же удалось выиграть у своего бывшего байфренда дело об опеке над их 4-х летней дочерью Луной.

Ума Турман выиграла в суде

Окончательное решение было принято Нью-Йоркским судом 27 января. Согласно решению, первичное право опеки над ребенком остается у Умы, а Бюссон сможет видеться с дочерью лишь раз в месяц под присмотром матери.
Таким образом, закончилась очередная голливудская судебная эпопея, длившаяся 2 года после того, как пара разорвала свои 7-летние отношения в 2014 году.
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