Ума Турман выиграла в суде

Несмотря на грязные приемы
, которые использовали в суде адвокаты французского миллиардера Арпада Бюссона
, Уме Турман
все же удалось выиграть у своего бывшего байфренда дело об опеке над их 4-х летней дочерью Луной
.
Окончательное решение было принято Нью-Йоркским судом 27 января. Согласно решению, первичное право опеки над ребенком остается у Умы, а Бюссон сможет видеться с дочерью лишь раз в месяц под присмотром матери.
Таким образом, закончилась очередная голливудская судебная эпопея, длившаяся 2 года после того, как пара разорвала свои 7-летние отношения в 2014 году.
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