Эдриан Броуди, Линдси Лохан и Майли Сайрус на подиуме

На прошлой неделе в Париже прошло крупное событие - Неделя Высокой Моды
, на которой ведущие мировые бренды показывали кутюрные коллекции весна-лето 2017. Среди гостей шоу были замечены Кирстен Данст
, Диана Крюгер
, Рената Литвинова
, Ольга Куриленко
и многие другие. 17-летняя дочь Джонни Деппа
и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп
, с участием которой в прошлом году вышло три фильма («Йоганутые»
, «Танцовщица»
и «Планетариум»
) стала приглашенной звездой показа коллекции Chanel Couture. Лили-Роуз закрыла шоу, выйдя в объемном розовом платье со множеством оборок.
Дизайнеры и креативные директора модных домов нередко приглашают на подиум знаменитых представителей шоу-бизнеса - имиджевый жест, направленный на привлечение большего внимания к бренду. Кино-Театр.ру
вспомнил актеров, когда-либо вышагивавших по подиуму в эксклюзивных нарядах из новых коллекций.
В сентябре 2015 Оуэн Уилсон
и Бен Стиллер
появились на показе Valentino в образах персонажей фильма «Образцовый самец 2»
.
В конце 90-х Эштон Катчер
(как и Джош Дюамель
) начинал свою карьеру с работы моделью. Став известным актером, Катчер вернулся на подиум лишь раз - на показе Colcci в рамках Недели моды в Сан-Паулу в 2012 году.
Леди Гага стала звездой шоу Thierry Mugler на Неделе моды в Париже в 2011 году.
А в прошлом году Гага появилась на показе осенней коллекции Marc Jacobs.
Гвендолин Кристи
, исполнившая роль Брианны в сериале «Игра Престолов»
, появилась на шоу прародительницы панка Вивьен Вествуд в 2015 году.
Представительница Клана Фонда, актриса Джейн Фонда
прогулялась по подиуму в 2011 году на шоу Наоми Кэмпбелл Fashion for Relief.
Подросшая "Ханна Монтана" Майли Сайрус
в 2015 году участвовала в шоу креативного директора бренда Moschino Джереми Скотта, который повинен в создании инфантильной коллекции Adidas с привлечением плюшевых игрушек
.
На показе Prada в 2012 году мужскую осеннюю коллекцию представили актеры Гэри Олдман
, Эдриан Броуди
, Уиллем Дефо
, Тим Рот
, Эмиль Хирш
, Джейми Белл
и Гаррет Хэдланд
.
Хлоя Севиньи
закрывала показ весенне-летней коллекции Kenzo в 2012 году во время Недели моды в Париже.
Больше всего звезд собирают благотворительные показы. Одним из самых популярных благотворительных шоу является ежегодное Heart Truth’s Red Dress. Всемирно известные женщины выходят на подиум в красных платьях различных брендов. Деньги от сборов идут в фонд помощи женщинам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В разные годы в красных платьях на этом мероприятии щеголяли Роуз МакГоун
, Дита фон Тиз, Линдси Лохан
и другие.
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