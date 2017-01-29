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Эдриан Броуди, Линдси Лохан и Майли Сайрус на подиуме

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29 января 2017
На прошлой неделе в Париже прошло крупное событие - Неделя Высокой Моды, на которой ведущие мировые бренды показывали кутюрные коллекции весна-лето 2017. Среди гостей шоу были замечены Кирстен Данст, Диана Крюгер, Рената Литвинова, Ольга Куриленко и многие другие. 17-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп, с участием которой в прошлом году вышло три фильма («Йоганутые», «Танцовщица» и «Планетариум») стала приглашенной звездой показа коллекции Chanel Couture. Лили-Роуз закрыла шоу, выйдя в объемном розовом платье со множеством оборок.
Дизайнеры и креативные директора модных домов нередко приглашают на подиум знаменитых представителей шоу-бизнеса - имиджевый жест, направленный на привлечение большего внимания к бренду. Кино-Театр.ру вспомнил актеров, когда-либо вышагивавших по подиуму в эксклюзивных нарядах из новых коллекций.

В сентябре 2015 Оуэн Уилсон и Бен Стиллер появились на показе Valentino в образах персонажей фильма «Образцовый самец 2».

Бен Стиллер и Оуэн Уилсон

В конце 90-х Эштон Катчер (как и Джош Дюамель) начинал свою карьеру с работы моделью. Став известным актером, Катчер вернулся на подиум лишь раз - на показе Colcci в рамках Недели моды в Сан-Паулу в 2012 году.

Эштон Катчер

Леди Гага стала звездой шоу Thierry Mugler на Неделе моды в Париже в 2011 году.

Леди Гага

А в прошлом году Гага появилась на показе осенней коллекции Marc Jacobs.

Леди Гага

Гвендолин Кристи, исполнившая роль Брианны в сериале «Игра Престолов», появилась на шоу прародительницы панка Вивьен Вествуд в 2015 году.

Гвендолин Кристи

Представительница Клана Фонда, актриса Джейн Фонда прогулялась по подиуму в 2011 году на шоу Наоми Кэмпбелл Fashion for Relief.

Джейн Фонда

Подросшая "Ханна Монтана" Майли Сайрус в 2015 году участвовала в шоу креативного директора бренда Moschino Джереми Скотта, который повинен в создании инфантильной коллекции Adidas с привлечением плюшевых игрушек.

Майли Сайрус и Джереми Скотт

На показе Prada в 2012 году мужскую осеннюю коллекцию представили актеры Гэри Олдман, Эдриан Броуди, Уиллем Дефо, Тим Рот, Эмиль Хирш, Джейми Белл и Гаррет Хэдланд.

Эдриан Броуди

Тим Рот

Хлоя Севиньи закрывала показ весенне-летней коллекции Kenzo в 2012 году во время Недели моды в Париже.

Хлоя Севиньи

Больше всего звезд собирают благотворительные показы. Одним из самых популярных благотворительных шоу является ежегодное Heart Truth’s Red Dress. Всемирно известные женщины выходят на подиум в красных платьях различных брендов. Деньги от сборов идут в фонд помощи женщинам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В разные годы в красных платьях на этом мероприятии щеголяли Роуз МакГоун, Дита фон Тиз, Линдси Лохан и другие.

Дита фон Тиз

Линдси Лохан
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фильмы
Игра престоловЙоганутыеОбразцовый самец 2ПланетариумТанцовщицаХанна Монтана

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