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3 января 2017
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Статус: Новогоден. Звезды на ёлках и под ёлками 2
Статус: Новогоден. Звезды на ёлках и под ёлками 2
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3 января 2017
На третьи сутки нового 2017 года наша редакция осмелилась заглянуть в звездный Инстаграм и обнаружила много блестящих платьев, нарядных елок, счастливых улыбок и лежащих под елками
Александра Ревву
и
Любовь Толкалину
.
Рената Литвинова
и
Софья Заика
Анастасия Задорожная
и
Дмитрий Харатьян
Тина Канделаки
и собака
Ингрид Олеринская
Виталий Гогунский
с семьей
Любовь Толкалина
Наоми Уоттс
с семьей
Сергей Безруков
Алексей Чадов
Кэтрин Хэйгл
с детьми
Сальма Хайек
Агния Кузнецова
Игорь Верник
с
братом
и отцом
Катерина Шпица
Гай Ричи
с супругой
Лиам Хэмсворт
И брат его
Крис
с женой
Эльзой Патаки
Антон Макарский
с семьей
Эмили Ратажковски
Ксения Собчак
Арнольд Шварценеггер
с сыном Патриком
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