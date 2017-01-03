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Статус: Новогоден. Звезды на ёлках и под ёлками 2

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3 января 2017
На третьи сутки нового 2017 года наша редакция осмелилась заглянуть в звездный Инстаграм и обнаружила много блестящих платьев, нарядных елок, счастливых улыбок и лежащих под елками Александра Ревву и Любовь Толкалину.

Рената Литвинова и Софья Заика

Рената Литвинова и Софья Заика

Анастасия Задорожная и Дмитрий Харатьян

Анастасия Задорожная и Дмитрий Харатьян

Тина Канделаки и собака

Тина Канделаки

Ингрид Олеринская

Ингрид Олеринская

Виталий Гогунский с семьей

Гогунский Виталий

Любовь Толкалина

Любовь Толкалина

Наоми Уоттс с семьей

Наоми Уоттс с семьей

Сергей Безруков

Сергей Безруков

Алексей Чадов

Алексей Чадов

Кэтрин Хэйгл с детьми

Кэтрин Хейгл с детьми

Сальма Хайек

Сальма Хайек

Агния Кузнецова

Агния Кузнецова

Игорь Верник с братом и отцом

семейство Верник

Катерина Шпица

Катерина Шпица с сыном

Гай Ричи с супругой

Гай Ричи с женой

Лиам Хэмсворт

Лиам Хэмсворт

И брат его Крис с женой Эльзой Патаки

Крис Хэмсворт с Эльзой Патаки

Антон Макарский с семьей

Антон Макарский с семьей

Эмили Ратажковски

Эмили Ратажковски

Ксения Собчак

Собчак Ксения

Арнольд Шварценеггер с сыном Патриком

Арнольд Шверценеггер и Патрик Шварценеггер
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