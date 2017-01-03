Брэдли Купер женится на Ирине Шейк

Месяц назад слухи о беременности Ирины Шейк подтвердились, когда модель прошлась по подиуму на показе Victoria’s Secret. И 41-летний Брэдли Купер
, как и положено приличному человеку, сделал своей беременной подруге предложение руки и сердца.
Как только у Ирины на безымянном пальце засверкало обручальное кольцо, новость о помолвке разлетелась по всему миру. В связи с чем скрывать информацию о свадьбе было уже бессмысленно. Купер и Шейк, которые уже через несколько месяцев станут родителями, сочетаются законным браком только в конце августа 2017 года. Об этом в одном из интервью сообщила сама Ирина.
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