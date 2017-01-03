Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Шерлок оказался родственником Конан Дойля

3 января
2017 год
январь 2017
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2017
2016

Лайфстайл >>
3 января 2017
Рано или поздно это должно было произойти. Среди английских актеров есть немало тех, кто состоит в родстве с членами королевской семьи, почти все кем-то друг другу приходятся через седьмую воду на киселе, поэтому новость о том, что исполнитель роли Шерлока в одноименном сериале приходится дальним родственником автору его персонажа, не так уж удивляет.

Шерлок оказался родственником Конан Дойля

Историки, занимающиеся исследованиями в области генеалогии, выяснили, что у Бенедикта Камбербэтча и сэра Артура Конан Дойля был общий предок. Живший в 17 веке Джон Готский - герцог Ланскастерский, четвертый сын короля Эдварда III (вот и тут не обошлось без родства с королевской семьей). Между герцогом и Бенедиктом пролегает всего-то 17 поколений.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Доктор Стрэндж встретится с Тором

«Шерлок»: Убийственная шутка

Создатель «Шерлока» заявляет, что четвёртый сезон будет мрачнее предыдущих

«Шерлока» предпочли королеве Елизавете
персоны
Бенедикт Камбербэтч
фильмы
Шерлок

фотографии >>
Шерлок оказался родственником Конан Дойля фотографии
Шерлок оказался родственником Конан Дойля фотографии
Шерлок оказался родственником Конан Дойля фотографии
Шерлок оказался родственником Конан Дойля фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 1
Т-татьян@   3.01.2017 - 21:51
Феноменальная новость. Ничего в этой жизни не происходит случайно. Я не поклонница сериала, но в последних сериях лучше стала воспринимать Камбербэтча - Шерлока. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

День рождения >>

Игорь Вуколов
Инара Гулиева
Сергей Колесников
Елизавета Лотова
Николай Пеньков (II)
Николай Смирнов
Назим Туляходжаев
Валентина Хмара
Леван Хотивари
Иван Атталь
Фабрицио Бентивольо
Аугуст Диль
Дайэн Кэннон
Джулия Ормонд
Барбара Раш
Марта Харелль
все родившиеся 4 января >>

Афиша кино >>

Без тормозов
комедия
Македония, Франция, 2016
Кредо убийцы
боевик, исторический фильм, научная фантастика, приключения, экранизация
Великобритания, США, Франция, 2016
Ложные признания
комедия
Франция, 2016
Монстр-Траки
боевик, комедия, научная фантастика, семейное кино
США, 2016
Викинг
историческая сага
Россия, 2016
Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
Снежная королева 3
сказка, фэнтези
Китай, Россия, 2016
3 счастливых поросенка
комедия, мелодрама
Канада, 2016
Зимняя сказка, или королева, потерявшая имя
комедия, фэнтези
Италия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью