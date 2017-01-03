Шерлок оказался родственником Конан Дойля

Рано или поздно это должно было произойти. Среди английских актеров есть немало тех, кто состоит в родстве с членами королевской семьи, почти все кем-то друг другу приходятся через седьмую воду на киселе, поэтому новость о том, что исполнитель роли Шерлока в одноименном сериале
приходится дальним родственником автору его персонажа, не так уж удивляет.
Историки, занимающиеся исследованиями в области генеалогии, выяснили, что у Бенедикта Камбербэтча
и сэра Артура Конан Дойля был общий предок. Живший в 17 веке Джон Готский - герцог Ланскастерский, четвертый сын короля Эдварда III (вот и тут не обошлось без родства с королевской семьей). Между герцогом и Бенедиктом пролегает всего-то 17 поколений.
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