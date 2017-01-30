Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Оксана Акиньшина стала мамой

30 января
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
30 января 2017
Оксана Акиньшина родила мужу Арчилу Геловани девочку. Актриса уже вернулась из больницы домой, о чем сообщила в своем Инстаграме, выложив фотографию цветов и шаров. Вскоре актриса фотографию удалила, то ли из суеверия, то ли вспомнив, что не склонна распространяться о своей личной жизни.

Оксана Акиньшина стала мамой

У актрисы уже есть двое детей: старший сын Филипп от первого мужа Оксаны Дмитрия Литвинова, и сын Константин, который появился в браке с Арчилом Геловани. О третьей беременности актрисы стало известно в октябре прошлого года.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
«SOS, Дед Мороз или Всё сбудется!»: Даже не «Ёлки»
Поиск по меткам
дети
персоны
Оксана АкиньшинаАрчил Геловани

фотографии >>
Оксана Акиньшина стала мамой фотографии
Оксана Акиньшина стала мамой фотографии
Оксана Акиньшина стала мамой фотографии
Оксана Акиньшина стала мамой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Александр Тиханович
28 января ушёл из жизни певец Александр Тиханович.
Иветта Капралова
28 января ушла из жизни Иветта Капралова.
Эммануэль Рива
27 января ушла из жизни актриса Эммануэль Рива.
Джон Хёрт
27 января ушёл из жизни актёр Джон Хёрт.
Анатолий Новиков
26 января ушёл из жизни театральный деятель Анатолий Новиков.

День рождения >>

Шарунас Банявичюс
Юрий Волков
Ольга Герасимова (II)
Ирина Гордина
Вадим Жук
Иван Купреенко
Лилия Лаврова
Светлана Харитонова
Виктор Чекмарёв
Кристиан Бейл
Малгожата Браунек
Хайди Брюль
Дороти Малоун
Цветана Манева
Ванесса Редгрейв
Джин Хэкмен
все родившиеся 30 января >>

Афиша кино >>

Идеальные незнакомцы
драма, комедия
Италия, 2016
Огни большой деревни
комедия
Россия, 2016
Автобан
боевик, триллер
Великобритания, Германия, 2016
Отпетые напарники
боевик, комедия
Гонконг, Китай, США, 2016
Космос между нами
мелодрама, научная фантастика, приключения
США, 2016
Суперстюард
комедия
США, 2015
Трансформация
научная фантастика, триллер
Канада, США, 2016
Голос монстра
драма, фэнтези
Испания, США, 2016
Звонки
драма, фильм ужасов
США, 2016
Коммивояжёр
драма, экранизация
Иран, Франция, 2016
Пазманский дьявол
биография, драма, спортивный фильм
США, 2016
Сафари
фильм о животных
Австрия, 2016
все фильмы в прокате >>

ревью