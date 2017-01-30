Оксана Акиньшина стала мамой

Оксана Акиньшина
родила мужу Арчилу Геловани
девочку. Актриса уже вернулась из больницы домой, о чем сообщила в своем Инстаграме
, выложив фотографию цветов и шаров. Вскоре актриса фотографию удалила, то ли из суеверия, то ли вспомнив, что не склонна распространяться о своей личной жизни.
У актрисы уже есть двое детей: старший сын Филипп от первого мужа Оксаны Дмитрия Литвинова, и сын Константин, который появился в браке с Арчилом Геловани. О третьей беременности актрисы стало известно в октябре прошлого года.
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