Эван Рейчел Вуд снова выходит замуж

Звезда сериала «Мир Дикого Запада»Эван Рейчел Вуд обручена с музыкантом Заком Вилла. Пара появилась на церемонии вручения наград премии Гильдии киноактеров США, разодетые и причесанные в унисон. На безымянных пальцах обоих красовались новые серебряные кольца, а Эван представляла Зака коллегам по цеху как своего жениха.
Зак и Эван познакомились в 2015, а чуть позже создали музыкальный дуэт Rebel And A Basketcase и выпустили свой первый EP в сентябре 2016 года.
Вокальные данные Эван сыграли в ее актерской карьере решающую роль - мир узнал об актрисе после выхода мюзикла «Через вселенную», в котором она, Джим Стерджесс, Боно и многие другие исполнили хиты группы The Beatles.
Для Эван это будет не первый брак. В 2014 она развелась с Джейми Беллом, от двухлетнего брака с которым у Эван есть сын, чье имя актеры держат в секрете. Кстати, Белл тоже быстро оправился от развода - совсем недавно он сделал предложение руки и сердца актрисе Кейт Мара.
обсуждение >>