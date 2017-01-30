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Эштон Катчер назвал Милу Кунис беженкой

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30 января 2017
В ночь с 29 на 30 января в США прошла церемония вручения премии Гильдии киноактеров, на которой не обошлось без парочки ярких моментов.
Открыл церемонию Эштон Катчер. Актер, очевидно, вдохновился пламенной речью Мерил Стрип на «Золотом Глобусе», так как решил воспользоваться случаем, чтобы прокомментировать ксенофобский указ, изданный новым президентом США. Согласно указу, въезд в страну беженцам из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена отныне запрещен.

Эштон Катчер назвал Милу Кунис беженкой

Катчер поприветствовал гостей церемонии, а также тех, кто в этот момент находился перед экранами телевизоров, а затем обратился к тем, кто «является частью моей Америки» и кто застрял в аэропортах. Актер демонстративно ударил себя в грудь и произносил эти слова дрожащим (от праведного гнева, видимо) голосом.

«Вы часть того общества, которым мы все являемся, и мы любим вас и рады вас приветствовать на премии Гильдии киноактеров». Публика в зале поддержала Катчера дружными аплодисментами, камера в этот момент прошлась по лицам из зала: мексиканская актриса Сальма Хайек, британец индийского происхождения Дэв Патель и Дензел Вашингтон.

Эштон Катчер назвал Милу Кунис беженкой

Ранее Катчер прокомментировал решение Трампа в своем Твиттере, напомнив, что его жена и мать его детей Мила Кунис - тоже беженка.

«Моя жена приехала в эту страну по визе беженца в середине холодной войны! Моя кровь прямо закипает!»
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Эштон Катчер назвал Милу Кунис беженкой фотографии
Эштон Катчер назвал Милу Кунис беженкой фотографии
Эштон Катчер назвал Милу Кунис беженкой фотографии
Эштон Катчер назвал Милу Кунис беженкой фотографии
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