Эштон Катчер назвал Милу Кунис беженкой

В ночь с 29 на 30 января в США прошла церемония вручения премии Гильдии киноактеров, на которой не обошлось без парочки ярких моментов.
Открыл церемонию Эштон Катчер
. Актер, очевидно, вдохновился пламенной речью Мерил Стрип
на «Золотом Глобусе», так как решил воспользоваться случаем, чтобы прокомментировать ксенофобский указ, изданный новым президентом США. Согласно указу, въезд в страну беженцам из Ирака, Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали и Йемена отныне запрещен.
Катчер поприветствовал гостей церемонии, а также тех, кто в этот момент находился перед экранами телевизоров, а затем обратился к тем, кто «является частью моей Америки» и кто застрял в аэропортах. Актер демонстративно ударил себя в грудь и произносил эти слова дрожащим (от праведного гнева, видимо) голосом.
«Вы часть того общества, которым мы все являемся, и мы любим вас и рады вас приветствовать на премии Гильдии киноактеров»
. Публика в зале поддержала Катчера дружными аплодисментами, камера в этот момент прошлась по лицам из зала: мексиканская актриса Сальма Хайек
, британец индийского происхождения Дэв Патель
и Дензел Вашингтон
.
Ранее Катчер прокомментировал решение Трампа в своем Твиттере
, напомнив, что его жена и мать его детей Мила Кунис
- тоже беженка.
«Моя жена приехала в эту страну по визе беженца в середине холодной войны! Моя кровь прямо закипает!»
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