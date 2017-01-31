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Вайнона Райдер корчила рожи на вручении премии Гильдии актеров

31 января
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31 января 2017
На премии Гильдии актеров произошло много знаменательных событий. Эван Рейчел Вуд буквально объявила о своей помолвке, Эштон Катчер, подобно Мэрил Стрип, не называя имен, раскритиковал политику Трампа в отношении беженцев и напомнил всем, что его жена Мила Кунис - была точно такой же беженкой, уехавшей из СССР во время Холодной Войны.
Но веселее всех повела себя актриса Вайнона Райдер. Сериал с ее участием «Очень странные дела» завоевал награду в номинации «Лучший актерский состав». Весь состав поднялся на сцену, и речь взял актер Дэвид Харбор, исполнивший в сериале роль шерифа.

Вайнона Райдер корчила рожи на вручении премии Гильдии актеров

«В свете всего происходящего сейчас в мире, сложно что-либо праздновать. Но эта награда — от тех, кто серьезно подходит к нашей профессии и по-настоящему верит, как и я, что хорошая актерская игра может изменить мир, — эта награда словно призывает всех нас, актеров, работать все усерднее и с помощью искусства сражаться со страхом, эгоистичностью и замкнутостью нашей культуры. Мы должны своей работой прививать гуманистические ценности, напоминать людям, которые чувствуют себя разбитыми, напуганными и лишенными надежды, что они не одни. Мы вместе проходим через этот ужасный, болезненный, радостный, замечательный и таинственный опыт — жить и быть человеком» - вещал со сцены Дэвид.



Патетический тон и эмоциональность речи Дэвида очень удивили присутствующих. И больше всего Вайнону Райдер, которая с минуту, кажется, не могла поверить своим ушам, и даже заглянула разок в шпаргалку, которую Дэвид держал в руках в то время как кричал в микрофон. Вайнона сопроводила речь Дэвида всем спектром мимических реакций, вызвав шквал шуток в интернете, где уже опытные пользователи нарезали из представления Вайноны гифок и стикеров на все случаи жизни. Учитывая прошлое актрисы, многие тут же предположили, что Вайнона была не очень трезвая. А поддерживающий ее за плечи Мэттью Модайн на самом деле пытался предотвратить ее падение или унять амплитуду колебаний.

Вайнона Райдер корчила рожи на вручении премии Гильдии актеров
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Вайнона Райдер корчила рожи на вручении премии Гильдии актеров фотографии
Вайнона Райдер корчила рожи на вручении премии Гильдии актеров фотографии
Вайнона Райдер корчила рожи на вручении премии Гильдии актеров фотографии
Вайнона Райдер корчила рожи на вручении премии Гильдии актеров фотографии
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обсуждение >>
№ 1
Рассвет   31.01.2017 - 16:34
Пфф, да никого там не удивили патетические речи, их каждый второй там толкал, если не первый. А зал апплодировал со слезами пафоса на глазах. Вайнона просто пьяненькая, или что другое. Впрочем, в сериале... читать далее>>
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