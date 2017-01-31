Вайнона Райдер корчила рожи на вручении премии Гильдии актеров

На премии Гильдии актеров произошло много знаменательных событий. Эван Рейчел Вуд буквально объявила о своей помолвке, Эштон Катчер, подобно Мэрил Стрип, не называя имен, раскритиковал политику Трампа в отношении беженцев и напомнил всем, что его жена Мила Кунис - была точно такой же беженкой, уехавшей из СССР во время Холодной Войны.
Но веселее всех повела себя актриса Вайнона Райдер. Сериал с ее участием «Очень странные дела» завоевал награду в номинации «Лучший актерский состав». Весь состав поднялся на сцену, и речь взял актер Дэвид Харбор, исполнивший в сериале роль шерифа.
«В свете всего происходящего сейчас в мире, сложно что-либо праздновать. Но эта награда — от тех, кто серьезно подходит к нашей профессии и по-настоящему верит, как и я, что хорошая актерская игра может изменить мир, — эта награда словно призывает всех нас, актеров, работать все усерднее и с помощью искусства сражаться со страхом, эгоистичностью и замкнутостью нашей культуры. Мы должны своей работой прививать гуманистические ценности, напоминать людям, которые чувствуют себя разбитыми, напуганными и лишенными надежды, что они не одни. Мы вместе проходим через этот ужасный, болезненный, радостный, замечательный и таинственный опыт — жить и быть человеком» - вещал со сцены Дэвид.
Патетический тон и эмоциональность речи Дэвида очень удивили присутствующих. И больше всего Вайнону Райдер, которая с минуту, кажется, не могла поверить своим ушам, и даже заглянула разок в шпаргалку, которую Дэвид держал в руках в то время как кричал в микрофон. Вайнона сопроводила речь Дэвида всем спектром мимических реакций, вызвав шквал шуток в интернете, где уже опытные пользователи нарезали из представления Вайноны гифок и стикеров на все случаи жизни. Учитывая прошлое актрисы, многие тут же предположили, что Вайнона была не очень трезвая. А поддерживающий ее за плечи Мэттью Модайн на самом деле пытался предотвратить ее падение или унять амплитуду колебаний.
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