Наталья Поклонская вновь взялась за «Матильду»

История вокруг нового фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда»
, рассказывающего о романе императора Николая II
и балерины Матильды Кшесинской
, продолжает набирать обороты. Все началось с того, что бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Государственной Думы Наталья Поклонская
в ноябре прошлого года направила генпрокурору запрос о проверке фильма
«Матильда». Согласно заявлению Поклонской, картина «искажает представления о России и глумится над образом императора Николая II, причисленного Русской православной церковью к лику святых»
, в связи с чем депутат предложила изучить сценарий киноленты и проанализировать целесообразность выделения на ее создание бюджетных средств из Фонда кино. Историки поддержали эту инициативу: так, кандидат исторических наук, доцент РГГУ, член Русского генеалогического общества Евгений Пчелов
назвал трейлер картины «полной ахинеей»
. И хотя он подтвердил, что любовная история, о которой рассказывает кинолента действительно имела место быть, историк подчеркнул, что «этот роман не имел какого-то пошлого, развратного или политического характера, как можно подумать, смотря трейлер»
.
30 января Поклонская отправила в прокуратуру повторный запрос, после чего команда режиссера наконец решилась дать ответ нападкам государственной машины на отечественный кинематограф. Пресс-агент картины Елена Слатина
в эфире телеканала «360» сказала:
«Пока мы не готовы прокомментировать сложившуюся ситуацию, потому что считаем, что действия депутата Поклонской переходят в зону правовых вопросов, и это требует вмешательства наших юристов. Мы как раз сейчас работаем над этим, и совсем скоро выступим с официальной позицией»
.
Сам же Учитель после новости о повторном запросе в Генпрокуратуру заявил следующее:
«Я не знаю, почему депутаты и общественники, которые не видели фильма, продолжают писать письма с жалобами»
.
Кино-театр.ру
будет следить за развитием событий и продолжать надеяться, что искусство в нашей стране, каким бы оно ни было, перестанет подвергаться нападкам со стороны цензуры.
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