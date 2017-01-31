Номинант на Оскар не сможет приехать на вручение премии из-за нового закона Трампа

У людей искусства появился еще один повод для протестов против избрания на пост президента США миллиардера Дональда Трампа
: из-за его указа об ужесточении иммиграционной политики, согласно которому гражданам 7 мусульманских стран запрещён въезд в США, иранский режиссер номинированной на Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке» картины «Коммивояжер» Асгар Фархади
не сможет приехать на церемонию вручения премии.
«Подтверждено: Асгара Фархади из Ирана не пустят в США, чтобы присутствовать на Оскаре»
, - такое сообщение появилось сегодня в twitter'е главы ирано-американского совета Трита Парси
.
К слову, это уже не первый случай, когда политика нового президента вызывает скандал вокруг премии. 26 января иранская актриса Таране Алидости
, сыгравшая главную роль в фильме Фархади заявила о своем бойкоте «Оскара» в знак протеста против политики новой администрации: «Запрет Трампа на выдачу виз жителям Ирана — расистский. Неважно, культурное это мероприятие или нет, я не поеду на вручение премии киноакадемии в 2017 году в знак протеста»
, - сказала тогда актриса.
Американская академия кинематографических искусств и наук уже выразила свою обеспокоенность этой ситуацией:
«Как сторонники деятелей кино и защитники прав человека по всему земному шару, мы считаем чрезвычайно тревожным тот факт, что Асгару Фархади, режиссеру оскароносного фильма из Ирана «Развод Надера и Симин», вместе со съемочной группой и актерами номинированного в этом году на «Оскар» фильма «Коммивояжер» может быть запрещен въезд в страну из-за их религиозных убеждений или страны происхождения»
, - говорится в заявлении.
Зато эта история может существенно повлиять на выбор членов жюри киноакадемии, когда они будут выбирать лучшую картину на иностранном языке.
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