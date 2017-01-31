Линдси Лохан приняла ислам?

ревью

Номинант на Оскар не сможет приехать на вручение премии из-за нового закона Трампа

Актриса покончила с вредными привычками и встретилась с Эрдоганом

Съёмки новой киноадаптации игры Tomb Raider начались на прошлой неделе в Южной Африке.

Еще одна иранская драма про семейные отношения, номинированная на Оскар

Фестивальная колонка

Более странно, чем в раю: история кинофестиваля Sundance

Как появился, чем пригодился и почему до сих пор важен главный фестиваль американского независимого