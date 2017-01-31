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Линдси Лохан приняла ислам?

31 января
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31 января 2017
Линдси Лохан неожиданно воспылала любовью к исламским странам. В середине января актриса удалила старые фотографии из своего аккаунта в Instagram и изменила его описание на традиционное мусульманское приветствие «Алейкум салам». Пока фанаты по всему миру обсуждают, что это может значить, и приняла ли Линдси ислам, сама актриса посетила Турцию, где встретилась с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине. Фото с этой встречи актриса опубликовала на своей обновленной страничке Instagram с подписью: «Мечта сбылась: президент Эрдоган и первая леди пригласили меня к себе домой. Их усилия в помощи сирийским беженцам по-настоящему вдохновляют».

Линдси Лохан приняла ислам?

Официально Линдси прибыла в Турцию в качестве волонтера в лагере сирийских беженцев, что она, кстати, уже делала в октябре прошлого года.
Актриса никаких комментариев по этому поводу не дает, поэтому нам всё еще не понятно, связано ли её увлечение самой социально справедливой религией с фактом её банкротства или вызвано другими причинам.
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Линдси Лохан приняла ислам? фотографии
Линдси Лохан приняла ислам? фотографии
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