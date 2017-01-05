У Джонатана Риса Мейерса родился Волк

Ирландский актер Джонатан Рис Мейерс
, известный ролью многожёнца Генриха в сериале «Тюдоры»
, впервые стал отцом.
Подруга сердца Мейерса актриса Мара Лейн, поддерживавшая возлюбленного даже в самые сложные моменты его жизни (он не раз лечился от алкогольной зависимости, последний рецидив вспыхнул весной 2015) в конце декабря 2016 года подарила ему сына. Малыша нарекли по-Голливудски эксцентрично - Волк.
Джонатан и Мара помолвлены с декабря 2014 года, и по слухам, они тайно обвенчались в сентябре минувшего года, но никаких официальных заявлений с их стороны не было.
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