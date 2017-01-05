Джонни Депп обвинил Эмбер Херд в тщеславии

Как справедливо заметил блоггер Перец Хилтон
, если бы Джонни Депп
и Эмбер Херд
перестали подавать друг на друга в суд, они бы уже давно были разведены. Но похоже, супругам нравится оттягивать этот момент.
Грянул новый год, а вместе с ним и новое обвинение. На этот раз Джонни посредством своего адвоката обвинил супругу в тщеславии, а точнее в «элементарном стремлении продлить свои 15 минут славы и доказать, что она все еще кому-то может быть интересна». Как мы и предполагали ранее, Джонни оклемался и не на шутку разозлился.
Кажется, этому во многом поспособствовали последние публичные высказывания Херд на тему домашнего насилия
. Дело в том, что Депп и Херд заключили соглашение, согласно которому Депп обязался выплатить бывшей жене около 7 миллионов (которые она немедленно перечислит на счет благотворительных организаций), а Херд не будет разглашать сведения об их браке. Но недавно в одном из интервью Эмбер, немного заболтавшись о своей правозащитной социальной деятельности в помощь жертвам домашнего насилия, заявила, что в подобных случаях необходимо немедленно звать на помощь и ни в коем случае не молчать. И что она, в свою очередь, сожалеет о том, что сама так не поступила, предпочтя скрывать какое-то время правду. Только она забыла, что юриспруденция - дело такое тонкое. Адвокаты Деппа сочли эти гуманитарные призывы нарушением соглашения: Эмбер снова фактически обвинила мужа в домашнем насилии. Чего обещала больше не делать. Кажется, ироничный комментарий адвоката Деппа о том, что такими темпами все 7 миллионов уйдут на уплату судебных издержек по причине глупого поведения Херд, не так уж далек от истины.
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