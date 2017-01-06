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Эмма Стоун и Эми Адамс готовятся к самому важному событию года

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6 января 2017
Год только начался, а самое крупное и важное светское событие в киноиндустрии вот-вот грянет. Нет, это не премия “Оскар”, хотя до нее тоже рукой подать - победителей объявят 26 февраля. Через два дня, 8 января состоится вручение премии “Золотой глобус”. И звезды вовсю готовятся к этому событию.

Эмма Стоун и Эми Адамс готовятся к самому важному событию года

Журнал W Magazine не первый год проводит вечеринки в преддверии “Глобуса”, и этот год не стал исключением. Вчера в Лос-Анджелесе состоялась очередная “предглобусная” вечеринка, на которой были замечены Эми Адамс, Эмма Стоун, Крис Пайн, Хейли Стейнфилд и многие другие.

Эмма Стоун и Эми Адамс готовятся к самому важному событию года

Эмма Стоун и Эми Адамс готовятся к самому важному событию года

Эмма Стоун и Эми Адамс готовятся к самому важному событию года

Список номинантов на премию можно посмотреть здесь.
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Эмма Стоун и Эми Адамс готовятся к самому важному событию года фотографии
Эмма Стоун и Эми Адамс готовятся к самому важному событию года фотографии
Эмма Стоун и Эми Адамс готовятся к самому важному событию года фотографии
Эмма Стоун и Эми Адамс готовятся к самому важному событию года фотографии
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