Эмма Стоун и Эми Адамс готовятся к самому важному событию года

Год только начался, а самое крупное и важное светское событие в киноиндустрии вот-вот грянет. Нет, это не премия “Оскар”, хотя до нее тоже рукой подать - победителей объявят 26 февраля. Через два дня, 8 января состоится вручение премии “Золотой глобус”. И звезды вовсю готовятся к этому событию.
Журнал W Magazine не первый год проводит вечеринки в преддверии “Глобуса”, и этот год не стал исключением. Вчера в Лос-Анджелесе состоялась очередная “предглобусная” вечеринка, на которой были замечены Эми Адамс
, Эмма Стоун
, Крис Пайн
, Хейли Стейнфилд
и многие другие.
Список номинантов на премию можно посмотреть здесь
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