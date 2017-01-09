Мэрил Стрип раскритиковала бессовестное поведение Трампа

Удостоившаяся специальной премии «Золотой глобус» за неоценимый вклад в киноиндустрию Мэрил Стрип
воспользовалась случаем, чтобы
втащить политику
произнести речь, критикующую Дональда Трампа. И хотя Стрип не произносила имен, все всё поняли.
Начала Стрип с того, что перечислила, кто из присутствующих на церемонии номинантов и лауреатов где родился: Эми Адамс
в Италии, Натали Портман
в Израиле, Рут Негга
в Эфиопии, Райан Гослинг "как и все лучшие люди - родом из Канады"
и так далее. Вся эта подводка призвана проиллюстрировать многонациональный состав Голливуда.
«Голливуд кишит иностранцами. Если мы их всех вышвырнем, вам нечего будет смотреть, кроме футбола и смешанных видов боевого искусства, которое и не искусство вовсе».
После этой прелюдии актриса рассказала о том, что среди множества исполненных номеров в ушедшем году только один запомнился ей чрезвычайно (что странно, так как он произошел в 2015). И впечатление было неприятным. Не называя имен, Стрип возродила в коллективной памяти постыдный эпизод с участием Дональда Трампа. Тогда еще кандидат в президенты от республиканской партии Трамп, отвечая за очередной «базар», не справился с управлением и ненароком спародировал физические недостатки журналиста, больного артрогрипозом. Журналист, ясное дело, был оппонентом Трампа.
«Когда я это увидела, мое сердце разбилось, и я до сих пор не могу выкинуть это из головы, потому что эта сцена была не в кино. Это было в реальности. И это инстинктивное желание унижать, публично демонстрируемое кем-то, наделенным властью, просачивается в повседневную жизнь, потому что это своего рода разрешение остальным людям вести себя подобным образом. Неуважение влечет за собой неуважение. Насилие поощряет к насилию. И когда наделенные властью люди используют свое положение, чтобы подвергать окружающих травле - в проигрыше мы все».
По мнению Стрип, за каждый подобный «промах» пресса должна вызывать провинившегося «на ковер» и требовать ответа. Но чтобы пресса могла похвастаться подобной принципиальностью без страха за карьеру и жизнь, журналистам нужно обеспечить защиту, к чему и призывает Стрип, поддерживающая Комитет по защите журналистов.
Было бы наивно полагать, что на такого рода мероприятии по Трампу пройдутся всего лишь один раз. Американский комик Джимми Фэллон
пошутил, сравнив Трампа с садистом Джоффри Баратеоном из сериала «Игра престолов»
.
«Многие люди задаются вопросом, что бы случилось, если бы король Джоффри остался в живых. Ну, через 12 дней мы это выясним»
, — заявил Фэллон. Соль шутки заключается в том, что через 12 дней состоится инаугурация Трампа.
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