Ким Кэтролл ответила на обвинения Сары Джессики Паркер в неадекватности

Похоже, наши догадки о том, почему все-таки Ким Кэттролл
сорвала съемки фильма «Секс в большом городе - 3». Ей просто надоело это коллективное высасывание из пальца.
Напомним: на днях Сара Джессика Паркер рассказала СМИ, что производство третьего полнометражного фильма заморожено
по вине актрисы Ким Кэттролл, которая якобы выдвинула студии Warner Bros неадекватные условия.
Ким проснулась, заглянула в новости и Твиттер, впитала
ведра г-на
истерику фанатов и решила внести ясность:
«Единственное «ТРЕБОВАНИЕ», которое я когда-либо выдвигала - мое открытое нежелание сниматься в 3-м фильме…И это было еще в 2016 году»
.
В январе текущего года Кэттролл дала интервью журналу People. На вопрос о продолжении франшизы актриса тогда ответила:
«Самое сложное, это понять - о чем будет этот фильм, что рассказывать? Прошло семь или восемь лет с тех пор, как мы свернули съемки последнего фильма. Можем ли мы снова собраться? Мы же даже не общаемся».
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