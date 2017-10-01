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Ким Кэтролл ответила на обвинения Сары Джессики Паркер в неадекватности

1 октября
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1 октября 2017
Похоже, наши догадки о том, почему все-таки Ким Кэттролл сорвала съемки фильма «Секс в большом городе - 3». Ей просто надоело это коллективное высасывание из пальца.

Ким Кэтролл ответила на обвинения Сары Джессики Паркер в неадекватности

Напомним: на днях Сара Джессика Паркер рассказала СМИ, что производство третьего полнометражного фильма заморожено по вине актрисы Ким Кэттролл, которая якобы выдвинула студии Warner Bros неадекватные условия.
Ким проснулась, заглянула в новости и Твиттер, впитала ведра г-на истерику фанатов и решила внести ясность:

«Единственное «ТРЕБОВАНИЕ», которое я когда-либо выдвигала - мое открытое нежелание сниматься в 3-м фильме…И это было еще в 2016 году».

Ким Кэтролл ответила на обвинения Сары Джессики Паркер в неадекватности

В январе текущего года Кэттролл дала интервью журналу People. На вопрос о продолжении франшизы актриса тогда ответила:

«Самое сложное, это понять - о чем будет этот фильм, что рассказывать? Прошло семь или восемь лет с тех пор, как мы свернули съемки последнего фильма. Можем ли мы снова собраться? Мы же даже не общаемся».
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Ким Кэтролл ответила на обвинения Сары Джессики Паркер в неадекватности фотографии
Ким Кэтролл ответила на обвинения Сары Джессики Паркер в неадекватности фотографии
Ким Кэтролл ответила на обвинения Сары Джессики Паркер в неадекватности фотографии
Ким Кэтролл ответила на обвинения Сары Джессики Паркер в неадекватности фотографии
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№ 1
Ольга50   1.10.2017 - 13:29
Ох уж эти дурновоспитанные экзальтированные дамы! Вот, извольте любоваться на это безобразие весь день на странице -фууу, как неприлично! (Фрекен Бок) читать далее>>
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