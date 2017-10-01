Скарлетт Йоханссон, Иван Ургант, Гоша Куценко и еще 25 поющих актеров

1 октября - это не только окончательная и бесповоротная осень, это еще и Международный день музыки. В связи с чем Кино-Театр.ру решил вспомнить, кто из многочисленных современных отечественных и зарубежных актеров успел попробовать свои силы в музыке.
На прошлой неделе Шарлотта Генсбурвыпустила волшебный клип на сингл Deadly Valentine со своего нового альбома. Это уже четвертый студийный альбом Шарлотты. Впервые актриса запела в 1984 - дуэтом со своим отцом Сержем Генсбуром. Текст песни «Lemon Incest» намекал на нездоровые отношения между отцом и дочерью. Публика купилась на провокацию, решив, что материал автобиографический. Шарлотте на тот момент было 13, и позже она призналась, что была настолько наивна, что даже не понимала заложенного в песне подтекста.
В 2008 году Йоханссон выпустила дебютный альбом «Anywhere I Lay My Head», чуть менее, чем полностью состоящий из каверов на песни Тома Уэйтса. Оральная магия Йоханнсон не получила высоких оценок, вероятно это повлияло на то, что Скарлетт не стала продолжать строить музыкалную карьеру. Тем не менее, в 2009 году она выпустила кавер на песню Джеффа Бакли «Last Goodbye», которая вошла в саундтрек к фильму «Обещать - не значит жениться». А в прошлом году озвучила панк-рок ежиху в мультфильме «Зверопой».
Талантливый человек талантлив во всем. Лори не только актер и писатель, он еще и музыкант. Не просто музыкант, а мультиинструменталист: он играет на фортепиано, саксофоне, губной гармошке, барабанах и гитаре. Лори любит выступать живьем и предпочитает гонять блюзы - это его любимый стиль.
Музыкальная карьера была лишь вопросом времени для всеядного Гоши Куценко. Его активная певческая деятельность началась в 2004 году. На счету у Гоши два студийных альбома - «Май Ворлд» (это, видимо, реверанс Фрэнку Синатре) и «Музыка».
Из свежего - дуэт Гоши с солисткой популярной отечественной группы IOWA.
Олли Александр
А вот действительно пример успешной музыкальной карьеры - британский актер Олли Александр сколотил трио Years & Years в 2010 году. И их первые синглы вызывали покровительственную ухмылку. Но несколько лет упорного труда - и из каждого утюга начал доноситься их стопроцентный хит «King».
Олли при случае всегда пользуется возможностью завербовать партнеров по фильмам и спектаклям в свои клипы. Эмили Браунинг снялась в клипе на песню Take Shelter.
А Бен Уишоу, с которым Олли играл в постановке про Питера Пена, появился в клипе на песню Real - первой серьезной заявке на успех.
Все, наверное, видели, как Кроу с серьезным лицом исполняет партии инспектора Жавера в «Отверженных». Австралийский актер упорно занимается песнопением с 1980-х, основав группу «Roman Antix», которая позже была переформатирована в «30 Odd Foot of Grunts».
Уэльский актер Иван Реон, прославившийся своим безумным взглядом и ролью Рамси Болтона в «Игре престолов» (на самом деле, гораздо раньше, благодаря сериалу «Отбросы»), с 16 лет упорно мяукает под гитару. В 2015 году Иван выпустил свой дебютный альбом Dinard.
Гослинг вместе с Джастином Тимберлейком начинал свое восхождение на пик популярности в Микки Маус Клубе, где пение было обязательной составляющей программы. В 2007 году Гослинг на пару с другом Заком Шилдсом основал инди-рок бэнд Dead Man's Bones, на счету которого всего одна пластинка. Теперь-то Райану не до музыки - жена, дети…
Актриса Джульетт Льюис, по полной отработав в кино в 90-х, вошла в новое тысячелетие как музыкант и оторва, основав рок-группу Juliette and the Licks. Выпустив два студийных альбома, группа распалась в 2009, а Джульетт продолжила сольную музыкальную карьеру, не сбивая градус дикости. Голос Джульетт также можно услышать в трех синглах с пластинки The Prodigy «Always Outnumbered, Never Outgunned».
Всем известно, что Уилл Смит не только актер, но и в прошлом успешный исполнитель. Последний сольник Уилла вышел в 2005 году, после чего актер отошел от музыки. Но мало кто знает, что его жена, Джада Пинкетт-Смит, тоже поет. Причем, это, внезапно, не R’n’B и не рэп, а …метал. В 2002 году Джада основала ню-метал группу Wicked Wisdom, на счету которой 2 студийных альбома.
Еще один многоядерный уникум, который явил соотечественникам свой вокальный талант в 2015 году, и не в каком-нибудь там клубе вместимостью до пятисот человек, а на сцене Большого Театра под бдительным руководством Филиппа Киркорова. Данила исполнил золотые хиты Фрэнка Синатры и Дина Мартина. На подтанцовке была замечена Паулина Андреева.
Работать над своим первым альбомом Милла начала еще в 1988 году, активно протестуя против определения «поп-музыка», которым выпускающий лейбл окрестил ее творчество. В 1994 году вышел альбом «The Divine Comedy», благосклонно принятый критиками.
Милла участвовала в записях саундтрека к фильмам «Отель «Миллион Долларов» и «Кукла». Также голос Йовович можно услышать в песне «REV 22:20» сайд-проекта Мэйнарда Кинана «Puscifer». Но мы ее любим за вокал на кавер Лу Рида «Satellite of Love».
Сегодня Эмми Россум ассоциируется в основном с Фионой из сериала «Бесстыдники». Но известность Эмми принесла роль в фильме «Призрак оперы», где она исполнила все партии сама.
У актрисы классическое музыкальное образование - с 7 лет она пела в детском хоре Метрополитэн Опера, выступая на одной сцене с Плачидо Доминго и Лучано Паваротти. После выхода «Призрака оперы» Эмми отклонила несколько предложений от лейблов записать классический альбом. В 2007 Эмми выпустила дебютный альбом Inside Out.
Если не вникать в детали, то может показаться, что Джаред проснулся как-то утром и решил, что отныне он рок-звезда, в чем его так же внезапно поддержала многомиллионная армия фанатов. Поистине, успех группы 30 seconds to Mars феноменален, если все-таки учитывать, до какой степени невзрачную музыку они играют. На самом же деле Джаред с братом Шэнноном увлекались музыкой с детства, и история их группы уходит корнями в1998 год. К бешеному успеху им пришлось продираться добрых десять лет - так что тут всё честно.
Джаред успешно сочетает музыкальную карьеру (а это ведь репетиции, гастроли) с актерской, не пропадая с экранов. Совсем скоро мы увидим его в сиквеле «Бегущего по лезвию», а тем временем группа вовсю работает над пятым студийным альбомом.
Эван Рейчел Вуд на пару с Джимом Стерджессом перепела хиты The Beatles в культовом мюзикле «Через вселенную», встречалась с Мэрлином Мэнсоном и вместе с мульти-инструменталистом Заком Вилла основала электро-поп формацию «Rebel and a Basketcase». Правда, недавно стало известно, что помолвка Вуд с Вилла расторгнута, так что судьба формации, скорее всего, предрешена.
Всех не упомянешь, но вот еще несколько актеров, которые умеют и любят петь.
Дженсен Эклз, более известный как Дин Винчестер из сериала «Супернатуралы»«Сверхъестественное» периодически исполняет каверы на великие хиты, оказавшись на какой-нибудь конвенции. И под стать своему герою Дину, Дженсен, конечно же, предпочитает кантри.
У Деппа есть две страсти - недвижимость и гитары. Актер регулярно появляется на одной сцене с известными исполнителями, подыгрывая на гитаре Стивену Тайлеру, Киту Ричардсу и Элису Куперу. В 2015 году вместе с Купером и Джо Перри Депп создал супергруппу Hollywood Vampires. Минувшим летом был замечен на музыкальных фестивалях, где восстанавливал душевные силы после разорительного развода с Эмбер Хёрд.
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