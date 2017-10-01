Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Скарлетт Йоханссон, Иван Ургант, Гоша Куценко и еще 25 поющих актеров

1 октября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
1 октября 2017
1 октября - это не только окончательная и бесповоротная осень, это еще и Международный день музыки. В связи с чем Кино-Театр.ру решил вспомнить, кто из многочисленных современных отечественных и зарубежных актеров успел попробовать свои силы в музыке.

Шарлотта Генсбур

Шарлотта Генсбур

На прошлой неделе Шарлотта Генсбур выпустила волшебный клип на сингл Deadly Valentine со своего нового альбома. Это уже четвертый студийный альбом Шарлотты. Впервые актриса запела в 1984 - дуэтом со своим отцом Сержем Генсбуром. Текст песни «Lemon Incest» намекал на нездоровые отношения между отцом и дочерью. Публика купилась на провокацию, решив, что материал автобиографический. Шарлотте на тот момент было 13, и позже она призналась, что была настолько наивна, что даже не понимала заложенного в песне подтекста.





Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон

В 2008 году Йоханссон выпустила дебютный альбом «Anywhere I Lay My Head», чуть менее, чем полностью состоящий из каверов на песни Тома Уэйтса. Оральная магия Йоханнсон не получила высоких оценок, вероятно это повлияло на то, что Скарлетт не стала продолжать строить музыкалную карьеру. Тем не менее, в 2009 году она выпустила кавер на песню Джеффа Бакли «Last Goodbye», которая вошла в саундтрек к фильму «Обещать - не значит жениться». А в прошлом году озвучила панк-рок ежиху в мультфильме «Зверопой».



Хью Лори

Хью Лори

Талантливый человек талантлив во всем. Лори не только актер и писатель, он еще и музыкант. Не просто музыкант, а мультиинструменталист: он играет на фортепиано, саксофоне, губной гармошке, барабанах и гитаре. Лори любит выступать живьем и предпочитает гонять блюзы - это его любимый стиль.



Гоша Куценко

Гоша Куценко

Музыкальная карьера была лишь вопросом времени для всеядного Гоши Куценко. Его активная певческая деятельность началась в 2004 году. На счету у Гоши два студийных альбома - «Май Ворлд» (это, видимо, реверанс Фрэнку Синатре) и «Музыка».



Из свежего - дуэт Гоши с солисткой популярной отечественной группы IOWA.



Олли Александр

Олли Александр

А вот действительно пример успешной музыкальной карьеры - британский актер Олли Александр сколотил трио Years & Years в 2010 году. И их первые синглы вызывали покровительственную ухмылку. Но несколько лет упорного труда - и из каждого утюга начал доноситься их стопроцентный хит «King».



Олли при случае всегда пользуется возможностью завербовать партнеров по фильмам и спектаклям в свои клипы. Эмили Браунинг снялась в клипе на песню Take Shelter.



А Бен Уишоу, с которым Олли играл в постановке про Питера Пена, появился в клипе на песню Real - первой серьезной заявке на успех.



Иван Ургант Гриша Ургант

Гриша Ургант

В 2011 году от телеведущего и актера Ивана Урганта отпочковался белорусский самородок Гриша Ургант, выпустивший единственный альбом «Estrada». Вернется ли Гриша с новым альбомом, пока не известно.



Рассел Кроу

Рассел Кроу

Все, наверное, видели, как Кроу с серьезным лицом исполняет партии инспектора Жавера в «Отверженных». Австралийский актер упорно занимается песнопением с 1980-х, основав группу «Roman Antix», которая позже была переформатирована в «30 Odd Foot of Grunts».



Иван Реон

Иван Реон

Уэльский актер Иван Реон, прославившийся своим безумным взглядом и ролью Рамси Болтона в «Игре престолов» (на самом деле, гораздо раньше, благодаря сериалу «Отбросы»), с 16 лет упорно мяукает под гитару. В 2015 году Иван выпустил свой дебютный альбом Dinard.



Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон

Примерно в такой страдательной манере исполняет Роберт Паттинсон. Актер играет на фортепиано и гитаре, и сам пишет песни. Две его песни вошли в саундтрек к «Сумеркам».



Александр Ильин

Александр Ильин

Известный по роли Лобанова в сериале «Интерны», Александр Ильин с головой ушел в панк-рок и поет в группе «План Ломоносова».



Зоуи Дешанель

Зуи Дешанель

В 2007 совместно с музыкантом M. Ward Зоуи основала группу «She & Him», выпустив 6 студийных альбомов.





Джозеф Гордон-Левитт

Джозеф Гордон-Левитт

Ну в связи с Зоуи грех не вспомнить Джозефа Гордона-Левитта, который, кажется, может всё. В том числе неплохо петь и играть на гитаре и фортепиано.



Райан Гослинг

Райан Гослинг

Гослинг вместе с Джастином Тимберлейком начинал свое восхождение на пик популярности в Микки Маус Клубе, где пение было обязательной составляющей программы. В 2007 году Гослинг на пару с другом Заком Шилдсом основал инди-рок бэнд Dead Man's Bones, на счету которого всего одна пластинка. Теперь-то Райану не до музыки - жена, дети…



Джульетт Льюис

Джульетт Льюис

Актриса Джульетт Льюис, по полной отработав в кино в 90-х, вошла в новое тысячелетие как музыкант и оторва, основав рок-группу Juliette and the Licks. Выпустив два студийных альбома, группа распалась в 2009, а Джульетт продолжила сольную музыкальную карьеру, не сбивая градус дикости. Голос Джульетт также можно услышать в трех синглах с пластинки The Prodigy «Always Outnumbered, Never Outgunned».



Джада Пинкетт-Смит

Джада Пинкетт Смит

Всем известно, что Уилл Смит не только актер, но и в прошлом успешный исполнитель. Последний сольник Уилла вышел в 2005 году, после чего актер отошел от музыки. Но мало кто знает, что его жена, Джада Пинкетт-Смит, тоже поет. Причем, это, внезапно, не R’n’B и не рэп, а …метал. В 2002 году Джада основала ню-метал группу Wicked Wisdom, на счету которой 2 студийных альбома.



Данила Козловский

Данила Козловский

Еще один многоядерный уникум, который явил соотечественникам свой вокальный талант в 2015 году, и не в каком-нибудь там клубе вместимостью до пятисот человек, а на сцене Большого Театра под бдительным руководством Филиппа Киркорова. Данила исполнил золотые хиты Фрэнка Синатры и Дина Мартина. На подтанцовке была замечена Паулина Андреева.





Милла Йовович

Милла Йовович

Работать над своим первым альбомом Милла начала еще в 1988 году, активно протестуя против определения «поп-музыка», которым выпускающий лейбл окрестил ее творчество. В 1994 году вышел альбом «The Divine Comedy», благосклонно принятый критиками.



Милла участвовала в записях саундтрека к фильмам «Отель «Миллион Долларов» и «Кукла». Также голос Йовович можно услышать в песне «REV 22:20» сайд-проекта Мэйнарда Кинана «Puscifer». Но мы ее любим за вокал на кавер Лу Рида «Satellite of Love».



Хейли Стейнфилд

Хейли Стейнфилд

Актриса Хейли Стейнфилд выпустила свой дебютный EP «Haiz» в 2015 году и превратилась в Джастина Бибера в юбке.



Спустя два года манера исполнения Хейли все так же не отличима от манеры десятка других современных исполнителей, а вот внешне она все больше стала напоминать Бейонсе.



Эмми Россум

Эмми Россум

Сегодня Эмми Россум ассоциируется в основном с Фионой из сериала «Бесстыдники». Но известность Эмми принесла роль в фильме «Призрак оперы», где она исполнила все партии сама.
У актрисы классическое музыкальное образование - с 7 лет она пела в детском хоре Метрополитэн Опера, выступая на одной сцене с Плачидо Доминго и Лучано Паваротти. После выхода «Призрака оперы» Эмми отклонила несколько предложений от лейблов записать классический альбом. В 2007 Эмми выпустила дебютный альбом Inside Out.






Джаред Лето

Джаред Лето

Если не вникать в детали, то может показаться, что Джаред проснулся как-то утром и решил, что отныне он рок-звезда, в чем его так же внезапно поддержала многомиллионная армия фанатов. Поистине, успех группы 30 seconds to Mars феноменален, если все-таки учитывать, до какой степени невзрачную музыку они играют. На самом же деле Джаред с братом Шэнноном увлекались музыкой с детства, и история их группы уходит корнями в1998 год. К бешеному успеху им пришлось продираться добрых десять лет - так что тут всё честно.



Джаред успешно сочетает музыкальную карьеру (а это ведь репетиции, гастроли) с актерской, не пропадая с экранов. Совсем скоро мы увидим его в сиквеле «Бегущего по лезвию», а тем временем группа вовсю работает над пятым студийным альбомом.



Эван Рейчел Вуд

Эван Рейчел Вуд

Эван Рейчел Вуд на пару с Джимом Стерджессом перепела хиты The Beatles в культовом мюзикле «Через вселенную», встречалась с Мэрлином Мэнсоном и вместе с мульти-инструменталистом Заком Вилла основала электро-поп формацию «Rebel and a Basketcase». Правда, недавно стало известно, что помолвка Вуд с Вилла расторгнута, так что судьба формации, скорее всего, предрешена.





Всех не упомянешь, но вот еще несколько актеров, которые умеют и любят петь.

Тэрон Эджертон

Агент Эггзи из франшизы «Kingsman» продемонстрировал эластичность своих связок в мультипликационном фильме «Зверопой», озвучив сентиментальную гориллу.



Джереми Реннер



Дженсен Эклз, более известный как Дин Винчестер из сериала «Супернатуралы» «Сверхъестественное» периодически исполняет каверы на великие хиты, оказавшись на какой-нибудь конвенции. И под стать своему герою Дину, Дженсен, конечно же, предпочитает кантри.





Роберт Дауни-младший

Выпустил в 2004 году единственный сольник, но удивил всех на юбилее Стинга. Идентичной манерой исполнения.



Брюс Уиллис

Выпустил 3 сольных альбома.



Джонни Депп

У Деппа есть две страсти - недвижимость и гитары. Актер регулярно появляется на одной сцене с известными исполнителями, подыгрывая на гитаре Стивену Тайлеру, Киту Ричардсу и Элису Куперу. В 2015 году вместе с Купером и Джо Перри Депп создал супергруппу Hollywood Vampires. Минувшим летом был замечен на музыкальных фестивалях, где восстанавливал душевные силы после разорительного развода с Эмбер Хёрд.





Ну и напоследок - Дмитрий Дюжев.


Дорогая Редакция
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Шарлотта Генсбур сняла дочерей в своем новом клипе

Поёт, стреляет и просто красавица: что мы знаем об Анне Чиповской

Клип группировки «Ленинград» номинирован на премию UK Music Video Awards

Жители Праги не узнали Драко Малфоя
Поиск по меткам
музыка
персоны
Эван Рэйчел ВудСерж ГенсбурШарлотта ГенсбурДжозеф Гордон-ЛевиттРайан ГослингРоберт Дауни мл.Джонни ДеппЗои ДешанельДмитрий ДюжевАлександр Ильин (младший)Милла ЙововичСкарлетт ЙоханссонДанила КозловскийРасселл КроуГоша КуценкоДжаред ЛетоХью ЛориДжулиет ЛьюисРоберт ПаттинсонДжада Пинкетт СмитДжереми РеннерИван РеонЭмми РоссумХейли СтейнфилдЛарс фон ТриерБрюс УиллисИван УргантТом УэйтсТэрон ЭджертонДженсен Эклз
фильмы
Kingsman: Золотое кольцоKingsman: Секретная службаЗверопойИгра престоловКуклаНимфоманка: Часть 1Нимфоманка: Часть 2Обещать - не значит женитьсяОтверженныеОтель "Миллион долларов"Призрак оперы

фотографии >>
Years & Years
Гриша Ургант
Хейли Стейнфилд
Хью Лори
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Наталья Дмитриевна Журавлева
30 сентября скончалась заслуженная артистка РФ Наталья Дмитриевна Журавлева.
Егор Клинаев
27 сентября трагически погиб актёр Егор Клинаев.
Станислав Непряхин
27 сентября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Станислав Непряхин.

День рождения >>

Фархад Абдуллаев
Михаил Дорожкин
Олег Драч
Олег Ефремов
Ирина Калиновская
Ольга Рептух
Нина Усатова
Чулпан Хаматова
Дмитрий Щербина
Урбано Барберини
Стефано Дионизи
Стивен Коллинз
Филипп Нуаре
Джордж Пеппард
Францишек Тшецяк
Джули Эндрюс
все родившиеся 1 октября >>

Афиша кино >>

Бегущий по лезвию 2049
научная фантастика
Великобритания, Канада, США, 2017
Безбашенные
боевик, триллер
Германия, Франция, 2017
Борг/Макинрой
биография, драма, спортивный фильм
Дания, Финляндия, Швеция, 2017
Дом моих кошмаров
фильм ужасов
США, 2017
Жизнь впереди
комедия
Россия, 2017
Между нами горы
драма, мелодрама
США, 2017
Крым
боевик, драма
Россия, 2017
Любовь в городе ангелов
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Ёжик Бобби: Колючие приключения
детский фильм, приключения, семейное кино
Китай, 2016
Мой сын
драма
Франция, 2017
Наёмник
боевик, триллер
США, 2017
Не твоё тело
комедия, научная фантастика
Италия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью