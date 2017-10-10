Джонни Депп снялся в откровенном клипе Мерлина Мэнсона

Джонни Депп снялся в клипе на песню Мерлина Мэнсона «Say10». Компанию актеру и певцу составил выводок обнаженных девиц. Понятия не имеем, о чем это видео, но песня точно могла бы оскорбить чувства многих верующих.
Кстати, броманс Джонни и Мерлина длится довольно-таки давно, еще с 90-х.
Мэнсон неоднократно появлялся на премьерах фильмов с участием Деппа, а Депп периодически заглядывал на концерты Мэнсона и подыгрывал певцу на гитаре. Отношения между артистами очень теплые - на одном из концертов Мэнсон, выходя на сцену, нежно чмокнул Деппа в щечку.
Более того, Депп и Мэнсон скрепили дружбу, набив одинаковые татуировки на запястье с надписью No reason (в переводе с английского - «без причины»), кажется, только для того, что бы на вопрос «Зачем вы это сделали?» отвечать: «No reason».
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