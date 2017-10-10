Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джонни Депп снялся в откровенном клипе Мерлина Мэнсона

10 октября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
10 октября 2017
Джонни Депп снялся в откровенном клипе Мерлина Мэнсона

Джонни Депп снялся в клипе на песню Мерлина Мэнсона «Say10». Компанию актеру и певцу составил выводок обнаженных девиц. Понятия не имеем, о чем это видео, но песня точно могла бы оскорбить чувства многих верующих.



Кстати, броманс Джонни и Мерлина длится довольно-таки давно, еще с 90-х.

Джонни Депп снялся в откровенном клипе Мерлина Мэнсона

Мэнсон неоднократно появлялся на премьерах фильмов с участием Деппа, а Депп периодически заглядывал на концерты Мэнсона и подыгрывал певцу на гитаре. Отношения между артистами очень теплые - на одном из концертов Мэнсон, выходя на сцену, нежно чмокнул Деппа в щечку.

Джонни Депп снялся в откровенном клипе Мерлина Мэнсона

Более того, Депп и Мэнсон скрепили дружбу, набив одинаковые татуировки на запястье с надписью No reason (в переводе с английского - «без причины»), кажется, только для того, что бы на вопрос «Зачем вы это сделали?» отвечать: «No reason».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Скарлетт Йоханссон, Иван Ургант, Гоша Куценко и еще 25 поющих актеров

Шарлотта Генсбур сняла дочерей в своем новом клипе
Поиск по меткам
музыка
персоны
Джонни ДеппМэрилин Мэнсон

фотографии >>
Джонни Депп снялся в откровенном клипе Мерлина Мэнсона фотографии
Джонни Депп снялся в откровенном клипе Мерлина Мэнсона фотографии
Джонни Депп снялся в откровенном клипе Мерлина Мэнсона фотографии
Джонни Депп снялся в откровенном клипе Мерлина Мэнсона фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Жан Рошфор
9 октября ушёл из жизни французский актёр Жан Рошфор.
Анна Вяземски
5 октября ушла из жизни актриса Анна Вяземски.
Вячеслав Кокорин
5 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Вячеслав Кокорин.

День рождения >>

Акмурад Бяшимов
Игорь Верник
Александр Кудренко
Александр Кутепов
Елена Маркина
Владимир Пинчевский
Владимир Ращук
Эльдор Уразбаев
Андрей Щукин
Мэтт Бомер
Джоан Кьюсак
Дэвид Морс
Люк Перри
Лизелотта Пульвер
Джанмарко Тоньяцци
Шон Патрик Фланери
все родившиеся 11 октября >>

Афиша кино >>

Аритмия
драма, мелодрама
Россия, 2017
Салют-7
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2017
Сделано в Америке
криминальный фильм, триллер
США, 2017
Три сестры
драма
Россия, 2017
My Little Pony в кино
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези
Канада, Россия, США, 2017
Гангстердам
комедия
Нидерланды, Франция, 2017
Заклятье. Наши дни
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Румыния, 2017
На глубине шести футов
драма, триллер
США, 2017
Неудобная планета
научно-популярный
США, 2017
Родные
биография, исторический фильм
Германия, Латвия, Украина, Эстония, 2016
Сила мечты
исторический фильм
Россия, Франция, 2017
Жизнь впереди
комедия
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью