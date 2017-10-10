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Ирина Горбачева раскритиковала свою внешность

10 октября
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10 октября 2017
Ирина Горбачева прославилась на всю Россию своими комедийными скетчами в Инстаграме, в которых она перевоплощается в разных персонажей. Этот же принцип актриса использует, снимаясь в рекламе - в прошлом году вышла серия уморительных рекламных роликов строительной компании ПИК, в которых Ирина сыграла нескольких персонажей, проживающих в просторных апартаментах.









А недавно Ирина снялась для феминистской рекламы шведского косметического бренда Oriflame, в котором сыграла сразу 5 ролей, в том числе мужчину.

Ирина Горбачева раскритиковала свою внешность

Ирина Горбачева раскритиковала свою внешность

Ирина Горбачева раскритиковала свою внешность

Ирина Горбачева раскритиковала свою внешность

По сюжету ролика, героиня Ирины слышит в свой адрес нелицеприятные комментарии по поводу своей внешности, социального статуса, фертильности и так далее. То, с чем ежедневно сталкиваются миллионы женщин, просто выходя из дома, действительно похоже на кастинг, который очень сложно пройти, просто оставаясь собой.

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Ирина Горбачева раскритиковала свою внешность фотографии
Ирина Горбачева раскритиковала свою внешность фотографии
Ирина Горбачева раскритиковала свою внешность фотографии
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