Ирина Горбачева раскритиковала свою внешность

Ирина Горбачева прославилась на всю Россию своими комедийными скетчами в Инстаграме, в которых она перевоплощается в разных персонажей. Этот же принцип актриса использует, снимаясь в рекламе - в прошлом году вышла серия уморительных рекламных роликов строительной компании ПИК, в которых Ирина сыграла нескольких персонажей, проживающих в просторных апартаментах.
А недавно Ирина снялась для феминистской рекламы шведского косметического бренда Oriflame, в котором сыграла сразу 5 ролей, в том числе мужчину.
По сюжету ролика, героиня Ирины слышит в свой адрес нелицеприятные комментарии по поводу своей внешности, социального статуса, фертильности и так далее. То, с чем ежедневно сталкиваются миллионы женщин, просто выходя из дома, действительно похоже на кастинг, который очень сложно пройти, просто оставаясь собой.
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