Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие актрисы обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах

11 октября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
11 октября 2017
После разоблачительной статьи о многолетних сексуальных домогательствах со стороны влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна многие актрисы стали публично рассказывать свои нелицеприятные истории работы с кинематографистом. На днях Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу поделились с журналистами своими воспоминаниями о работе с продюсером.

Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие актрисы обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах

Пэлтроу рассказала, как в 22 года получила главную роль в фильме «Эмма». Продюсером проекта был Харви Вайнштейн, который сразу после предложил актрисе сексуальные отношения. Пэлтроу сообщила об инциденте своему тогдашнему бойфренду Брэду Питту, после чего актер попытался разобраться с продюсером. Конфликт удалось уладить, позже Вайнштейн попросил актрису не посвящать никого в эту историю.

У Анджелины Джоли был похожий опыт общения с продюсером во время съемок фильма «Превратности любви». По словам актрисы, одну из деловых встреч Вайнштейн назначил в гостиничном номер. Позже Джоли отказалась работать с продюсером из-за попытки домогательства.

Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие актрисы обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах

После этой истории высказалась и итальянская актриса Азия Ардженто: она заявила, что продюсер взял ее силой. Долгое время она умалчивала об этой истории, так как знала о влиятельности Харви и побоялась перейти ему дорогу. Среди жертв продюсера также значатся Мира Сорвино и Розанна Аркетт.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Мерил Стрип не знала, что Харви Вайнштейн пристает к актрисам
персоны
Розанна АркеттАнджелина ДжолиБрэд ПиттГвинет ПэлтроуМира Сорвино

фотографии >>
Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие актрисы обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах фотографии
Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие актрисы обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах фотографии
Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие актрисы обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Лика Кавжарадзе
11 октября скончалась актриса Лика Кавжарадзе.
Родион Гордиенко
9 октября ушёл из жизни актёр Родион Гордиенко.
Жан Рошфор
9 октября ушёл из жизни французский актёр Жан Рошфор.
Анна Вяземски
5 октября ушла из жизни актриса Анна Вяземски.
Вячеслав Кокорин
5 октября ушёл из жизни актёр, режиссёр Вячеслав Кокорин.

День рождения >>

Ролан Быков
Юрий Васильев
Ирина Дымченко
Виктория Исакова
Алексей Кортнев
Максим Лагашкин
Михаил Павлик
Лариса Пашкова
Ирина Таранник
Хью Джекман
Далиа Лави
Гарри Лидтке
Ирина Пантаева
Клементин Селари
Дебора Формен
Джош Хатчерсон
все родившиеся 12 октября >>

Афиша кино >>

Аритмия
драма, мелодрама
Россия, 2017
Салют-7
драма, фильм-катастрофа
Россия, 2017
Сделано в Америке
криминальный фильм, триллер
США, 2017
Три сестры
драма
Россия, 2017
My Little Pony в кино
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных, фэнтези
Канада, Россия, США, 2017
Гангстердам
комедия
Нидерланды, Франция, 2017
Заклятье. Наши дни
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, Румыния, 2017
На глубине шести футов
драма, триллер
США, 2017
Неудобная планета
научно-популярный
США, 2017
Родные
биография, исторический фильм
Германия, Латвия, Украина, Эстония, 2016
Сила мечты
исторический фильм
Россия, Франция, 2017
Жизнь впереди
комедия
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью