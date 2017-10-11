Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и другие актрисы обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах

После разоблачительной статьи о многолетних сексуальных домогательствах
со стороны влиятельного голливудского продюсера Харви Вайнштейна многие актрисы стали публично рассказывать свои нелицеприятные истории работы с кинематографистом. На днях Анджелина Джоли
и Гвинет Пэлтроу
поделились с журналистами своими воспоминаниями о работе с продюсером.
Пэлтроу рассказала, как в 22 года получила главную роль в фильме «Эмма». Продюсером проекта был Харви Вайнштейн, который сразу после предложил актрисе сексуальные отношения. Пэлтроу сообщила об инциденте своему тогдашнему бойфренду Брэду Питту
, после чего актер попытался разобраться с продюсером. Конфликт удалось уладить, позже Вайнштейн попросил актрису не посвящать никого в эту историю.
У Анджелины Джоли был похожий опыт общения с продюсером во время съемок фильма «Превратности любви»
. По словам актрисы, одну из деловых встреч Вайнштейн назначил в гостиничном номер. Позже Джоли отказалась работать с продюсером из-за попытки домогательства.
После этой истории высказалась и итальянская актриса Азия Ардженто
: она заявила, что продюсер взял ее силой. Долгое время она умалчивала об этой истории, так как знала о влиятельности Харви и побоялась перейти ему дорогу. Среди жертв продюсера также значатся Мира Сорвино
и Розанна Аркетт
.
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