Роберт Паттинсон разорвал помолвку с Талией Бернетт

С 2014 года Роберт Паттинсон
встречался с певицей Талией Барнетт (более известной как FKA Twigs) и даже собирался женится на ней. Но не срослось. По словам всеведущих инсайдеров, инициатором разрыва выступил Роберт.
Якобы актер «устал от этого всего, разорвал помолвку и сказал друзьям, что они с Талией расстались»
.
Ни Талия, ни Роберт никак не комментируют эти новости. Впрочем, помолвочное кольцо Талия перестала носить еще месяц назад.
До Талии Роберт встречался с Кристен Стюарт
, которая разбила ему сердце, закрутив интрижку с женатым Рупертом Сандерсом.
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