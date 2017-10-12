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Роберт Паттинсон разорвал помолвку с Талией Бернетт

12 октября
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12 октября 2017
С 2014 года Роберт Паттинсон встречался с певицей Талией Барнетт (более известной как FKA Twigs) и даже собирался женится на ней. Но не срослось. По словам всеведущих инсайдеров, инициатором разрыва выступил Роберт.
Якобы актер «устал от этого всего, разорвал помолвку и сказал друзьям, что они с Талией расстались».

Роберт Паттинсон разорвал помолвку с Талией Бернетт

Ни Талия, ни Роберт никак не комментируют эти новости. Впрочем, помолвочное кольцо Талия перестала носить еще месяц назад.

Роберт Паттинсон разорвал помолвку с Талией Бернетт

До Талии Роберт встречался с Кристен Стюарт, которая разбила ему сердце, закрутив интрижку с женатым Рупертом Сандерсом.
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Роберт Паттинсон разорвал помолвку с Талией Бернетт фотографии
Роберт Паттинсон разорвал помолвку с Талией Бернетт фотографии
Роберт Паттинсон разорвал помолвку с Талией Бернетт фотографии
Роберт Паттинсон разорвал помолвку с Талией Бернетт фотографии
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